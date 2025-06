Donald Trump: l'Iran deve arrendersi, mi ha chiesto di venire alla Casa Bianca per negoziare. La replica 'Falso, è un guerrafondaio'

E' guerra di parole sulla direttrice Washington-Teheran. Donald Trump ha ribadito che dall'Iran vuole una "resa incondizionata". Poi il Tycoon sibillino ha affermato "Potrei o non potrei attaccare l'Iran, nel caso non lo direi in pubblico", Teheran spiega Trump ha contattato gli USA per negoziare, ma è tardi. Mai chiesto un incontro, e non a un guerrafondaio, replica l'Iran. Intanto gli Stati Uniti hanno spostato 4 B-2 in una base nell'Oceano indiano. Si tratta degli unici velivoli dell'esercito Usa previsti per il trasporto della gigantesca bomba Mop (abbreviazione di Massive Ordnance Penetrator), una bomba da 12,3 tonnellate sviluppata proprio per colpire gli impianti nucleari sotterranei di Fordow, in Iran. Mentre si apprende che nella Base di Aviano (Pordenone), si registrano maggiori sorvoli di caccia dall'inizio del conflitto Israele-Iran.

LE PRESSIONI DI TRUMP

Donald Trump ha detto di "aver perso la pazienza con l'Iran". Il Tycoon ha insistito, l'Iran deve arrendersi senza condizioni, 'Non deve avere l'arma nucleare' ha scandito ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca "Attaccare i siti nucleari iraniani? Certo non lo dirò a voi" ha puntualizzato ancora il presidente americano. Per Trump Teheran si trova in guai grossi e vuole negoziare: i negoziatori iraniani hanno suggerito che "potrebbero venire qui alla Casa Bianca", ha affermato sottolineando comunque che uno sviluppo del genere sarebbe difficile e pur tuttavia lasciando comunque la porta aperta perchè a chi gli ha chiesto se c'e' ancora tempo per negoziare The Donald ha risposto 'niente è mai troppo tardi'.