Donald Trump, mi arresteranno martedì prossimo. E fomenta i suoi, riprendiamoci il paese

Negli Stati Uniti Donald Trump si rivolge ai suoi sostenitori. Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese, afferma il tycoon sul suo social Truth. Trump ha scritto un post tutto a caratteri maiuscoli, come ai vecchi tempi, in cui ha attaccato la procura distrettuale di Manhattan, definita "corrotta", che sta indagando su di lui per il pagamento in nero alla porno star Stormy Daniels, la donna che nell'ottobre 2016, a un mese dalle elezioni presidenziali, poi vinte da Trump, aveva minacciato di rivelare la sua breve relazione con il tycoon. L’ex presidente potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari alla Daniels per comprarne il silenzio.

PROCURA MANHATTAN CORROTTA, PAGATA DA SOROS

Il testo del messaggio di Donald Trump su Truth Social, tutto in carattere maiuscolo recita così: "Adesso fughe di notizie illegali da un ufficio di procuratore di Manhattan corrotto e altamente politicizzato, che ha permesso al crimine violento di battere nuovi record, il cui capo è finanziato da George Soros, indicano che, sebbene non sia stato possibile provare alcun crimine e basandosi su una favola vecchia e pienamente smontata (da molti altri procuratori!), il candidato repubblicano largamente in testa ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato il martedì della prossima settimana. Protestate, riprendetevi il nostro Paese!".

LEGALE TRUMP, SI CONSEGNERA' ALLE AUTORITA' SE INCRIMINATO

Donald Trump si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato. Lo afferma il legale dell'ex presidente, Joe Tacopina, parlando con alcuni media americani.