Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

Redazione Web

22 ottobre 2025, ore 13:30

L'autore dell'aggressione dovrebbe essere l'ex compagno della donna, poi scappato a bordo di una scooter, i colpi hanno provocato ferite al volto, al collo, torace e addome

A Milano intorno alle 10 aggressione molto violenta ai danni di una donna di 52 anni, che si trova ora in ospedale in codice rosso, ritenuta in pericolo di vita. La vittima era in strada, nei pressi della sua abitazione, in via Giuseppina Grassini al quartiere Bruzzano a Nord di Milano. E’ stata soccorsa da una pattuglia della polizia locale. E’ stata colpita con furia da diverse coltellate al volto, da altre al collo, torace e addome.


Si cerca un uomo scappato in scooter

Dalle prime informazioni ad aggredirla sarebbe stato un conoscente molto vicino alla donna. Dovrebbe trattarsi dell'ex marito o l'ex compagno. L’uomo - come riferito da alcuni testimoni - è scappato in scooter e sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.


Argomenti

aggressione
Bruzzano
Milano

