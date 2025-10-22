Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

A Milano i ntorno alle 10 aggressione molto violenta ai danni di una donna di 52 anni, che si trova ora in ospedale in codice rosso, ritenuta in pericolo di vita . La vittima era in strada, nei pressi della sua abitazione, in via Giuseppina Grassini al quartiere Bruzzano a Nord di Milano . E’ stata soccorsa da una pattuglia della polizia locale. E’ stata colpita con furia da diverse coltellate al volto, da altre al collo, torace e addome.

Si cerca un uomo scappato in scooter

Dalle prime informazioni ad aggredirla sarebbe stato un conoscente molto vicino alla donna. Dovrebbe trattarsi dell'ex marito o l'ex compagno. L’uomo - come riferito da alcuni testimoni - è scappato in scooter e sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.



