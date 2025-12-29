Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Redazione Web

29 dicembre 2025, ore 18:00

Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco

Verrà determinata solo a seguito dell'esame autoptico, disposto dall'autorità giudiziaria, la causa del decesso della giovane donna trovata morta stamattina nel cortile condominiale di via Paruta, a Milano, una parallela di via Padova. Le generalità non sono chiare e tutt'ora è in corso la sua identificazione poiché priva di documenti, e anche di particolari segni distintivi o tatuaggi. Potrebbe essere stata violentata e poi uccisa. A dare l'allarme questa mattina, verso le 8.30 è stato il custode del palazzo,, che ha rinvenuto il cadavere della giovane, di età apparente di circa 25-30 anni, riverso in terra.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile. Dal primo sopralluogo sul posto dal medico legale, e dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Milano, è emerso che il cadavere, parzialmente vestito, presenta delle ecchimosi. Le affidate ai carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte insieme a quelli del nucleo investigativo di Milano.


Particolari strani ce ne sono

'Qualcosa di strano c'è. Ci sono segni in varie parti'' del corpo della ragazza, ma il pm Antonio Pansa, presente sulla scena, ha escluso la morte per caduta della donna trovata senza vita. ''Dobbiamo fare accertamenti'' ha aggiunto.

Nel condominio nessuna sa chi sia

La giovane donna trovata morta in presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta. Sul posto stanno hanno fatto rilievi il medico legale con i carabinieri e i militari della Scientifica. I carabinieri tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio.

Trovata dal custode

Secondo quanto si apprende, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto intorno alle 8.30, avvertiti dal custode, che ha trovato il corpo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Squadra Omicidi. Presente anche il medico legale, che non si è espresso sulle cause del decesso. Fin da subito è stato escluso che potesse trattarsi di un gesto volontario. A quanto pare, la donna non abiterebbe nel condominio dove è stata trovata. Non aveva con sé i documenti. A una prima ispezione, il cadavere presentava alcuni segni sul collo e sul viso. La donna era semi nuda: non indossava intimo e ma soltanto un pantalone e un paio di scarpe da tennis. Addosso aveva appoggiato un giubbotto.


