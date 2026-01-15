Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

15 gennaio 2026, ore 10:15
Riceviamo e riportiamo la rettifica e la smentita del sequestro della ditta di Spanora, in merito all’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo
In merito all’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41 scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara, in provincia di Roma, nei giorni scorsi si era diffusa la notizia del sequestro dagli inquirenti di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti nella zona di Spanora, in quanto – riportava la notizia - luogo frequentato dal marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato dalla procura di Civitavecchia con l’accusa di omicidio.
Riceviamo e riportiamo la rettifica e la smentita del sequestro, che arrivano propria della ditta, situata a Spanora: «In riferimento al suddetto articolo, si smentisce categoricamente la notizia, riportata anche nel sottotitolo, del presunto sequestro della ditta sita in località Spanora. Si precisa che tale circostanza è destituita di ogni fondamento e che nessun provvedimento di sequestro è stato mai notificato né eseguito presso l’impianto».
