Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti Photo Credit: Facebook/ Angela Marino

Redazione Web

15 gennaio 2026, ore 10:15

Riceviamo e riportiamo la rettifica e la smentita del sequestro della ditta di Spanora, in merito all’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo

In merito all’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41 scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara, in provincia di Roma, nei giorni scorsi si era diffusa la notizia del sequestro dagli inquirenti di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti nella zona di Spanora, in quanto – riportava la notizia - luogo frequentato dal marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato dalla procura di Civitavecchia con l’accusa di omicidio.


Riceviamo e riportiamo la rettifica e la smentita del sequestro, che arrivano propria della ditta, situata a Spanora: «In riferimento al suddetto articolo, si smentisce categoricamente la notizia, riportata anche nel sottotitolo, del presunto sequestro della ditta sita in località Spanora. Si precisa che tale circostanza è destituita di ogni fondamento e che nessun provvedimento di sequestro è stato mai notificato né eseguito presso l’impianto».


Argomenti

Anguillara
Federica Torzullo
sequestro
Spanora

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

    Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

  • Ministero dell'istruzione e del merito

    Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

  • Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan

    Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan

  • eroCaddeo a RTL 102.5: “Da quando è finito X-Factor ho lavorato al disco e ad aprile inizierà il tour. Conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello”

    eroCaddeo a RTL 102.5: “Da quando è finito X-Factor ho lavorato al disco e ad aprile inizierà il tour. Conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello”

  • Fumetti: è morto Scott Adams, creatore di Dilbert, metafora amara dell'impiegato moderno

    Fumetti: è morto Scott Adams, creatore di Dilbert, metafora amara dell'impiegato moderno

  • La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

    La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

  • Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

    Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

Un ragazzino di 15 anni sarebbe l'autore materiale del ferimento di Bruno Petrone, un altro, 17enne ha ammesso di far parte del branco che ha aggredito il diciottenne, ferendolo gravemente

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco

Aurora Livoli, la ragazza trovata morta a Milano. era andata via da casa il 4 novembre, l'autopsia stabilirà le cause del decesso

Aurora Livoli, la ragazza trovata morta a Milano. era andata via da casa il 4 novembre, l'autopsia stabilirà le cause del decesso

Proseguono le indagini per identificare l'uomo che si vede nelle immagini delle telecamere di Via Paruta, Aurora era stata adottata quando aveva sei anni