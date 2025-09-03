Donnarumma: con Gattuso riporteremo l'Italia in alto, contento di andare al Manchester City

Paolo Pacchioni

03 settembre 2025, ore 17:00

Il portiere della Nazionale si fida del commissario tecnico e dice di non voler nemmeno pensare all'idea di non andare al mondiale per la terza volta. Dopodomani a Bergamo la sfida all'Estonia

FIDUCIA NEL CT

“Gattuso lo conosco da un po’, faremo di tutto per riportare l’Italia in alto”. Gigio Donnarumma prova a dare un po’ di fiducia al gruppo azzurro. Alle prese con il debutto del nuovo Commissario Tecnico e con un girone di qualificazione al mondiale già in salita. Non ci si può permettere il minimo errore, per inseguire la Norvegia – che è in testa alla classifica- serve vincere praticamente tutte le partite, magari segnando in abbondanza per migliorare la differenza reti. Si comincia dopodomani a Bergamo contro l’Estonia, poi la prossima settimana sul campo neutro di Debrecen (in Ungheria) contro Israele. Donnarumma dice di non voler nemmeno pensare all’ipotesi di non andare al mondiale per la terza volta consecutiva.

RITROVARE LA FORZA DI RIALZARSI

Ma ecco uno dei passaggi chiave della conferenza stampa di Gigio Donnarumma a Coverciano: “Conosco bene Rino Gattuso, perché ho avuto la fortuna di averlo come allenatore al Milan. So che persona è, cosa può dare e sono contento di averlo ritrovato qui. Daremo tutto per riportare l'Italia in alto, ma bisogna pensare passo dopo passo, essere umili, affiatati, fare gruppo. Ma su questo non ho dubbi, perché abbiamo una squadra giovane e forte che vuole emozionare. Penso che faremo un grande passo in avanti, ma va ritrovata la forza di rialzarci".

ARRIVEDERCI SENZA POLEMICHE

Sul suo addio al PSG il portiere della Nazionale ha sorvolato su eventuali problemi con Luis Enrique e si è detto sereno. E ha detto che non si può essere rammaricati se si arriva al Manchester City e si verrà guidati da Pep Guardiola: “Quattro anni a Parigi sono stato benissimo, mi sono sentito a casa. E quindi non posso che essere felice per quello che ho lasciato. Sono sereno perché, quando sei voluto così fortemente da un club come il Manchester City significa che hai lavorato bene. Essere voluto da uno degli allenatori più forti al mondo è un'emozione indescrivibile. Non sono deluso da Luis Enrique: ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister, ogni allenatore fa le sue scelte. Il mister è stato subito diretto con me e quello mi ha fatto piacere”.

IL MIO AMICO JANNICK

Donnarumma ha poi confermato di avere un ottimo rapporto con Jannick Sinner, che è un appassionato di calcio e un tifoso del Milan. Queste le parole del portiere della Nazionale: “Se ho sentito Sinner? Sì, con Jannik ci sentiamo sempre, ma di tutto parliamo tranne che di calcio o tennis. Abbiamo un rapporto semplice, è un ragazzo come me, semplice, che ama la famiglia e la privacy. Gli faccio l'in bocca al lupo per stasera, il derby tutto italiano con Musetti è sempre speciale. Che vinca il migliore”.


