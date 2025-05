Dove presenta “Underarms Experience”: la prima mostra immersiva interamente dedicata alle ascelle

Da venerdì 16 a sabato 17 maggio, a Milano, il brand di Unilever Dove presenta “UNDERARMS EXPERIENCE”, la prima mostra evento immersiva interamente dedicata alla celebrazione delle ascelle. Un viaggio che nasce dalla profonda consapevolezza che ogni ascella ha la propria storia da raccontare, così come ogni donna, nella sua unicità. Il percorso espositivo si ispira alla nuova tecnologia alla base dei deodoranti Dove Advanced Care, contenente Pro-Ceramide Technology, aiuta a ripristinare il livello di ceramidi della pelle. Che siano irregolari, lisce o particolarmente sensibili, le ascelle sono tutte diverse e ugualmente belle. Parlano di noi e di chi siamo, delle nostre abitudini e delle nostre scelte. Prendersene cura significa celebrare il corpo in tutte le sue forme e in libertà. L’ascella emerge in questa esposizione come sorprendente punto di congiunzione tra esperienze diverse e “Underarms Experience” ci invita a riconsiderare ciò che solitamente sottovalutiamo e a valorizzare anche quei pochi centimetri di pelle così ricchi di significato.

IL MONDO DELLE ASCELLE, TRA ARTE E SCIENZA

La mostra "Underarms Experience", oltre ad essere un atto rivoluzionario di sincerità corporea, è un viaggio artistico ed esperienziale che celebra l'unicità delle ascelle, una parte del corpo spesso sottovalutata e apparentemente uguale per tutti. Curata da Studio Prodesign e realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Fotografia, la mostra propone un percorso che combina arte e scienza per sensibilizzare sulle diverse problematiche che possono interessare questa zona del corpo e presentare le soluzioni innovative di Dove Advanced Care. I visitatori saranno accolti da un tunnel esperienziale che simula l'immersione nella nuova formula con Pro-Ceramide Technology e potranno approfondire la tecnologia innovativa attraverso giochi di luci e installazioni luminose. L'esperienza include anche un'area educational dove sarà possibile conoscere le diverse esigenze della pelle delle ascelle e osservarla da vicino. La mostra culmina in una sala espositiva con 15 scatti autentici di donne reali e delle loro ascelle, realizzati da tre talentuose fotografe: Marialucia Campanella, Federica Loris e Miriam Mercurio. Le immagini sono riprodotte in formato extra-large e creano un impatto visivo sorprendente, celebrando l'unicità di ogni ascella. “Questa esperienza, queste mostra, vuole proprio mettere a nudo la parte del corpo che noi tendiamo forse a volte a trascurare. Attraverso i sensi, come la vista, l’olfatto e il tatto, potrete scoprire delle piccole sfaccettature delle vostre ascelle. Spesso tendiamo a non considerarne i danni e i fastidi relativi, perché li normalizziamo. In realtà, con questo percorso, vogliamo porre l’attenzione su questa parte del corpo tramite tre fasi: la fase di “celebrazione” delle ascelle, grazie alle fotografie; una seconda fase di “scoperta” composta da un percorso che ci aiuta ad approfondire la pelle delle ascelle; e l’ultima parte, non per importanza, è la “cura”, quindi cosa possiamo fare per risolvere quelle che sono le problematiche della pelle. E lo facciamo proprio attraverso la nostra nuova tecnologia” racconta il team di Dove.