Droni ucraini colpiscono nell'area di leningrado una delle più grandi raffinerie russe

Redazione Web

14 settembre 2025, ore 15:10

Un drone russo ha violato lo spazio aereo della Romania, per Bucarest nessun pericolo per la popolazione

La raffineria di petrolio di Kirishi, una delle più grandi della federazione Russa, situata nell’ area di Leningrado, è stata presa di mira dai droni ucraini. L'attacco avvenuto la scorsa notte, confermato da fonti locali, non ha causato vittime e ha innescato un incendio che poi è stato spento, incendio che secondo i russi sarebbe stato causato dai detriti di tre droni intercettati dalla difesa area. Intanto si parla di nuove minacce. In un messaggio pubblicato sui social Zelensky ha scritto "La Romania ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un drone russo che ha invaso il suo spazio aereo restandovi per 50 minuti". Bucarest ha assicurato che il velivolo senza pilota, penetrato per circa 20 chilometri, non messo in pericolo la popolazione prima di scomparire dai radar, parlando di un comportamento sconsiderato da parte di Mosca. Massima allerta nei cieli di Varsavia con aerei polacchi e alleati in volo a protezione dello spazio aereo. Il Comando operativo delle forze militari non ha al momento confermato il sorvolo del proprio territorio ieri da parte di un drone russo.


droni russi
Droni ucraini
Leningrado
Polonia
Raffineria
Romania
Russia
Ucraina

