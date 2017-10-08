E' morto Aldo Biscardi

08 ottobre 2017, ore 10:30
L'ideatore del "Processo del Lunedì" ci ha lasciato a 86 anni
Il giornalista Aldo Biscardi è morto questa mattina a Roma. Era ricoverato da qualche settimana al Policlinico Gemelli. Biscardi, che avrebbe compiuto 87 anni tra circa un mese, era noto per l'ideazione e la conduzione del primo talk show sul mondo del calcio "Il processo del Lunedì".
