E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

Eric Dane è morto, l'attore aveva 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy, era malato di Sla. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank: "Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo". Dane si è spento 10 mesi dopo aver rivelato la diagnosi. L'attore aveva rivelato ad aprile 2025 di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa progressiva che causa la morte dei motoneuroni e provoca la paralisi dei muscoli volontari.

LA DIAGNOSI

"Non dimenticherò mai quelle tre lettere", aveva detto nel 2025 in un'intervista a Good Morning America ripensando al momento della diagnosi. "Me ne rendo conto appena mi sveglio", aveva detto facendo riferimento in particolare alla perdita di funzionalità del braccio destro. "Non è un sogno", aveva aggiunto. Dopo la diagnosi, aveva assunto un ruolo di testimonial per promuovere raccolte fondi per la ricerca. "Sono un attore. Sono un padre e ora sono una persona che convive con la Sla", aveva detto sollecitando uno "sforzo finale, finalmente, per porre fine a questa malattia".

BIOGRAFIA

Dane, nato a San Francisco nel 1972, era diventato celebre soprattutto per il ruolo in Grey's Anatomy. Dalla terza alla nona serie della fortunatissima serie ha interpretato il dottor Sloan, indossando nuovamente i panni del medico per un'apparizione nel 2021 nel corso della 17esima stagione. Si trasferisce a Los Angeles in cerca di fortuna, debutta nel 1991 in un episodio di Bayside School, in seguito alterna apparizioni in alcuni film tv a piccole parti in serie TV come Sposati... con figli e Pappa e ciccia. Dal 2003 al 2004, per due stagioni, interpreta Jason Dean in Streghe; inoltre prende parte ai film Feast, Alla deriva - Adrift e X-Men - Conflitto finale, in quest'ultimo interpreta Jamie Madrox detto anche Uomo Multiplo. Nel 2006 appare come guest star in Grey's Anatomy, interpretando il Dr. Mark Sloan, soprannominato "Dottor Bollore". Visto l'alto gradimento del pubblico per il suo personaggio, diventa parte integrante del cast a partire dalla terza stagione fino al 2012, anno in cui l'attore uscirà di scena. Nel 2008 recita al fianco di Owen Wilson e Jennifer Aniston nella commedia Io & Marley. Nel 2009 fa parte del nutrito cast del film Appuntamento con l'amore (a fianco del suo già collega Patrick Dempsey), diretto da Garry Marshall uscito nel 2010. Dal 2014 fino al 2018 è il protagonista della serie d'azione The Last Ship nel ruolo del comandante della Marina Militare Tom Chandler.