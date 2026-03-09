Elena Rebecca Burcioiu: continuano le ricerche della ragazza scomparsa nel foggiano

09 marzo 2026, ore 12:09
A Foggia continuano le ricerche della ragazza rumena di 21 anni scomparsa lo scorso 2 marzo. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nell'area di Borgo La Rocca, dove anche questa mattina proseguono i controlli con l’aiuto della Protezione Civile.
Chi è la ragazza scomparsa?
Elena Rebecca Burcioiu è una ragazza di 21 anni di origine rumena. Era arrivata in Italia circa tre mesi fa insieme a un’amica. Le due avevano preso in affitto un appartamento a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria – Trani. In un primo momento Elena aveva lavorato nelle campagne della zona per poi spostarsi successivamente in provincia di Foggia.
La denuncia
Quando Elena non è tornata a casa e non rispondeva al cellulare, la coinquilina ha deciso di recarsi in questura, rivolgendosi alle autorità e denunciare la sua scomparsa. Da quel momento sono iniziate le ricerche. Le tracce della ragazza si sarebbero perse lungo la Statale 16, all’altezza di Borgo La Rocca, piccola frazione a circa 10 km da Foggia. Secondo l’identikit diffuso dalle forze dell’ordine, Elena è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. L’ultima volta in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. La sua fotografia è stata divulgata anche sui social e nei canali ufficiali per raccogliere eventuali segnalazioni.
Il cellulare trovato sulla statale 16
Uno degli elementi più importanti per le indagini è il ritrovamento del cellulare della ragazza. Il telefono è stato trovato lungo la statale 16, una strada molto trafficata della zona . Il dispositivo è stato sequestrato dagli investigatori per essere analizzato. Attraverso i dati presenti nel telefono, come messaggi e chiamate , gli inquirenti sperano di ricostruire le ultime ore della giovane. Il luogo in cui è stato trovato il cellulare è diventato uno dei punti principali su cui si stanno concentrando le ricerche.
Le ricerche
Le operazioni di ricerca continuano nelle campagne vicino alla statale 16. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari stanno controllando diversi terreni agricoli e alcune zone isolate. Gli investigatori stanno inoltre ascoltando alcune persone che potrebbero aver avuto contatti con Elena nei giorni prima della scomparsa. Per il momento non è stata esclusa nessuna ipotesi. Nel frattempo la comunità locale segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112, perché anche un piccolo dettaglio potrebbe aiutare nel ritrovamento della giovane.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Sparatoria di Rogoredo, fermato il poliziotto che ha ucciso il marocchino Mansouri
E' accusato di omicidio volontario l'agente Carmelo Cinturrino. Avrebbe anche inquinato la scena del crimine, mettendo una pistola a salve nella mano del pusher. I colleghi poliziotti non lo hanno coperto
Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna
Forse una relazione extraconiugale il movente dell'omicidio della donna di 47 anni in provincia di Foggia, nel 2024. Gli indizi: una lettera e il liquido infiammabile nell'abitacolo della macchina