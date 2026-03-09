Elena Rebecca Burcioiu: continuano le ricerche della ragazza scomparsa nel foggiano

Chi è la ragazza scomparsa?

Elena Rebecca Burcioiu è una ragazza di 21 anni di origine rumena. Era arrivata in Italia circa tre mesi fa insieme a un’amica. Le due avevano preso in affitto un appartamento a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria – Trani. In un primo momento Elena aveva lavorato nelle campagne della zona per poi spostarsi successivamente in provincia di Foggia.

La denuncia

Quando Elena non è tornata a casa e non rispondeva al cellulare, la coinquilina ha deciso di recarsi in questura, rivolgendosi alle autorità e denunciare la sua scomparsa. Da quel momento sono iniziate le ricerche. Le tracce della ragazza si sarebbero perse lungo la Statale 16, all’altezza di Borgo La Rocca, piccola frazione a circa 10 km da Foggia. Secondo l’identikit diffuso dalle forze dell’ordine, Elena è alta 165 cm, capelli lunghi castano lisci, occhi marroni. L’ultima volta in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. La sua fotografia è stata divulgata anche sui social e nei canali ufficiali per raccogliere eventuali segnalazioni.

Il cellulare trovato sulla statale 16

Uno degli elementi più importanti per le indagini è il ritrovamento del cellulare della ragazza. Il telefono è stato trovato lungo la statale 16, una strada molto trafficata della zona . Il dispositivo è stato sequestrato dagli investigatori per essere analizzato. Attraverso i dati presenti nel telefono, come messaggi e chiamate , gli inquirenti sperano di ricostruire le ultime ore della giovane. Il luogo in cui è stato trovato il cellulare è diventato uno dei punti principali su cui si stanno concentrando le ricerche.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca continuano nelle campagne vicino alla statale 16. Vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari stanno controllando diversi terreni agricoli e alcune zone isolate. Gli investigatori stanno inoltre ascoltando alcune persone che potrebbero aver avuto contatti con Elena nei giorni prima della scomparsa. Per il momento non è stata esclusa nessuna ipotesi. Nel frattempo la comunità locale segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112, perché anche un piccolo dettaglio potrebbe aiutare nel ritrovamento della giovane.



