Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025

Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025 Photo Credit: Ansa/Ettore Ferrari

Mario Vai

07 ottobre 2025, ore 09:30

La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sarà Ema Stokholma a condurre la cerimonia di apertura e quella di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che sarà di scena anche quest’anno all’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone. La conduttrice e attrice prende il testimone lasciato da Geppi Cucciari che è stata la padrona di casa delle ultime edizioni della kermesse.

EMA STOKHOLMA, CHI È?

Nome d’arte di Morwenn Moguerou. DJ, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, ha saputo costruire negli anni una carriera trasversale, conquistando pubblico e critica grazie a uno stile autentico e a una presenza scenica riconoscibile.

Volto e voce della Rai, ha raccontato il Festival di Sanremo da prospettive innovative, come la celebre Glass Box del Teatro Ariston, e ha condotto programmi di successo tra cui Ama Sanremo, Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let’s Play. Non solo conduzione: nel 2020 ha pubblicato Per il mio bene, intenso romanzo autobiografico che le è valso il Premio Bancarella, e nel 2021 ha debuttato nella musica con il singolo Ménage à trois.

Più recentemente si è cimentata anche nella recitazione, partecipando al film Un altro Ferragosto di Paolo Virzì e alla terza stagione della serie Vita da Carlo.

20 ANNI DI FESTA DEL CINEMA

La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a precedere la proiezione del film di apertura, La vita va così di Riccardo Milani. Il sipario calerà invece sabato 25 ottobre alle 17 nella Sala Petrassi, durante l’attesa cerimonia di premiazione che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

La festa quest’anno compie 20 anni di vita e si prepara a celebrare questo traguardo con un menù ricco e in grado di intercettare tutti i palati. Film per il grande pubblico, la nicchia difficile da reperire fuori dai festival, le serie tv e anche qualche sorpresa che potrebbe poi essere protagonista nella stagione dei premi.

Tanto cinema italiano, ovviamente, ma anche prodotti da tanti paesi del mondo che si ritrovano a Roma sotto il segno del cinema. Una Festa a 360 gradi che invaderà l'intera città e che andrà a dialogare anche con alcuni luoghi storici e importanti di Roma.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre, quando la settima arte tornerà a colorare la città eterna. 


Argomenti

Ema Stokholma
Festa del Cinema di Roma 2025

