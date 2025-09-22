Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

Emanuele Aloia è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Singapore - PLUTONE”. Prosegue il viaggio cosmico del concept album in cui i pianeti, letti in chiave astrologica, si fanno metafora delle sfere emotive e dei passaggi cruciali della vita. Con "Singapore", il protagonista si confronta con Plutone, simbolo di menzogna, distruzione e trasformazione radicale. In questo nuovo capitolo, la narrazione ruota attorno alla scoperta di un tradimento, raccontato con profonda ironia, dal punto di vista del protagonista che lo vive in prima persona. Quasi fosse un monologo da palcoscenico, Singapore mette in scena il dolore della rottura attraverso il filtro dell’umorismo, trasformando la rabbia e la delusione in una sorta di canto liberatorio. Il protagonista, tradito ma non domato, affronta il crollo della relazione con un sorriso sarcastico, autoironico, quasi orgoglioso. Una scelta stilistica audace che rende il brano un piccolo atto catartico in musica. Tra teatralità e introspezione, Singapore si conferma un tassello fondamentale nell’universo sonoro e concettuale dell’album, confermando la capacità dell’artista di esplorare l’animo umano attraverso simboli astrali e soluzioni narrative fuori dagli schemi. Ai microfoni di RTL 102.5, Emanuele Aloia ha raccontato: «Io sono un grande appassionato di astrologia. Mia madre la studiava e a furia di sentirla mi sono appassionato e sto cercando di portarla nella mia musica e in quello che sarà il mio progetto, come “Singapore” e altre uscite precedenti. Gli amici spesso mi chiedono consigli basandomi sull’astrologia, io credo comunque che non ti debba influenzare perché la vita segue la propria strada e opporsi non avrebbe senso. Quando ho iniziato con le prime canzoni, citavo i pittori, ma è stato tutto naturale e sono arrivate anche a fasce d’età più adulte, tanto che alcuni insegnanti usano le mie canzoni per spiegare le opere. L’arte è un’altra cosa che mi affascina molto e con il progetto precedente mi sono avvicinato ancora di più».





I PROGETTI FUTURI

«Ho in progetto un album in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso a livello astrologico, quindi una situazione di vita astrologica. Ci sono altri pianeti oltre a quelli del Sistema Solare, come Chirone, la Luna e il Sole, che sono definiti “pianeti”, nonostante in astronomia non lo siano. Su questo nuovo progetto sto cercando di variare un po’ anche come genere rispetto ai miei lavori precedenti. Mi rendo conto che le persone che ascoltano “Singapore - PLUTONE” e le mie canzoni precedenti notano una differenza. Io però mi faccio meno problemi perché è una canzone che ho scritto come le altre e rappresenta una parte di me. Nelle prossime settimane vorrei chiudere assolutamente il disco, con tutti i pianeti e fare una selezione, perché ho veramente tante canzoni, anche con gli stessi pianeti. Quello che ha ispirato più canzoni è Saturno» ha rivelato Emanuele Aloia in diretta su RTL 102.5. Nel dicembre 2023 è uscito il singolo “Si è spenta anche la luna – LUNA” e successivamente ha pubblicato “Megapixel – URANO”, “Una scatola di mogano – MERCURIO”, “In tutte le cose – TERRA”, e ad agosto l’ultimo singolo “Singapore – PLUTONE”, continuando a seguire la scia di un nuovo concept album a tema universo, in cui ogni canzone rappresenta un pianeta del sistema solare sia in chiave astrologica che astronomica.



