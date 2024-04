Eminem, The Death Of Slim Shady è il nuovo album in arrivo quest'estate Photo Credit: agenziafotogramma.it

Sta per arrivare un nuovo album di Eminem, e questa volta non è uno scherzo. Se il 1° aprile il rapper aveva infatti illuso i suoi fan con un pesce d’aprile annunciando di aver pubblicato un nuovo lavoro, adesso fa sul serio. “The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)” è previsto per quest’estate.

EMINEM, THE DEATH OF SLIM SHADY È IL NUOVO DISCO

Che un nuovo disco di Eminem fosse effettivamente all’orizzonte lo aveva rivelato Dr. Dre, quando a marzo era stato ospite da Jimmy Kimmel. A confermarlo è stato lo stesso Marshall Mathers che sui social ha annunciato “The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)”: lo ha fatto pubblicando un teaser trailer di una “serie tv”, Detroit Murder Files. Nella clip appare un reporter fittizio svela la trama del finto sceneggiato: “A causa delle sue rime-scioglilingua, complesse e spesso criticate, l’anti-eroe biondo conosciuto come Slim Shady non si è mai dovuto preoccupare di avere pochi nemici”, spiega prima che la camera cambi soggetto inquadrando 50 Cent, che rivela: “Non è un amico, è uno psicopatico”. Poi di nuovo il giornalista: “È proprio per queste buffonate e testi maleducati che Slim Shady ha incontrato la sua fine. Rimanete con me, e scopriremo gli eventi che hanno portato alla sua morte”. Alla fine del filmato appare anche Eminem, che aggiunge “Lo sapevo, era solo questione di tempo”.

IL FINTO ANNUNCIO IL PRIMO APRILE

“Eminem sta lavorando ad un nuovo album che uscirà quest’anno”, aveva rivelato a marzo Dr. Dre. Il producer aveva poi aggiunto: “Andrò a sentire l’album domani. Eminem è uno che non spoilera molto, quindi domani è la prima volta che sentirò tutto il disco. Ci saranno anche dei miei brani”. Proprio per questo, quando il rapper di Saint Joseph aveva annunciato “Infinite 2” con un post condiviso su Instagram il 1° aprile, i fan non avevano stentato a crederci. Il disco immaginario era stato presentato come il successore del lavoro del 1996: “L’attesissimo nuovo album in studio ritorna dove tutto è cominciato”. Peccato che non fosse vero. Il vero progetto, il dodicesimo in studio dopo “Music To Be Murdered By” del 2020, arriverà quest’estate.