Il ritorno di Katy Perry, "Woman’s World" è il nuovo singolo in uscita l'11 luglio

Dopo quattro anni dall’ultima pubblicazione, Katy Perry è pronta a fare il suo ritorno in grande stile. Aveva seminato indizi per mesi e finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: il primo singolo estratto dal suo sesto album – che al momento porta il nome provvisorio di KP6 - uscirà l’11 luglio.

KATY PERRY, IL NUOVO SINGOLO IN USCITA A LUGLIO

Woman’s World è il titolo del brano che segna il ritorno musicale di Katy Perry a quattro anni di distanza da “Smile”, l’album uscito nel 2020 che ha fatto da colonna sonora alla sua residency di Las Vegas, andata in scena dal 2021 al 2023. Ed era stato proprio durante il suo ultimo spettacolo nella Città delle luci che Perry aveva annunciato l’arrivo di nuova musica: se sui maxischermi era apparsa la frase “Ci vediamo l’anno prossimo”, l’artista aveva intimato al pubblico “Se non potete amarmi nella mia era Witness e Smile, allora non potete amarmi nella mia era KP6”. Insieme all’annuncio, la voce di “Firework” ha fatto un piccolo spoiler di 15 secondi della canzone prossimamente in uscita: “Sexy, confident, so intelligent, she is heaven-sent, so soft, so strong”, canta su una base elettropop, strizzando l’occhio alle sonorità che negli ultimi due anni – complici Beyoncé, Ariana Grande e l’ultimo lavoro di Charlie XCX, per citarne alcune - hanno contaminato il mercato pop.

GLI INDIZI DEGLI ULTIMI MESI

Che stesse per tornare alla musica, dopo essersi calata per anni nelle vesti di giudice nel talent show statunitense “American Idol”, Katy Perry lo aveva lasciato intendere già la scorsa estate quando, ospite da Jimmy Kimmel, aveva dichiarato: “A settembre farò questo grande festival in Brasile, il Rock in Rio. Sono molto emozionata”. La nuova fatica discografica ha il sapore del riscatto. Quando uscì quattro anni fa, "Smile" si posizionò al quinto posto nella classifica di Billboard, segnando il debutto peggiore nella carriera della popstar. Se effettivamente il nuovo album segnerà la rinascita artistica della cantante californiana ancora non è dato saperlo, così come per il momento rimangono avvolti nel mistero il titolo ufficiale e la data di uscita del disco.