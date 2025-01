Sanremo 2025, spuntano altre indiscrezioni per la serata dei duetti Photo Credit: agenziafotogramma.it

Al quartetto Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento per la serata del 14 febbraio si dovrebbe aggiungere Jake La Furia .

La scelta di Massimo Ranieri invece sarebbe ricaduta sui Neri Per Caso , mentre i The Kolors porteranno sul palco dell’Ariston “Rossetto e Caffè” insieme al suo autore, Sal Da Vinci .

Nonostante la novità introdotta da Carlo Conti , stando alle indiscrezioni uscite fino ad ora solamente due Big in gara avrebbero scelto di duettare insieme al Festival di Sanremo nella serata delle cover, in programma per venerdì 14 febbraio.

FESTIVAL DI SANREMO, C’È ANCHE TOPO GIGIO

Nel giorni scorsi erano già circolate alcune indiscrezioni circa la serata dei duetti. A scegliere di salire sul palco con un altro Big in gara, sfruttando quindi la novità introdotta da Carlo Conti per questo Sanremo 2025, saranno solo, per il momento, Noemi e Tony Effe, che porteranno sul palco “Tutto il resto è noia” di Franco Califano.

Nei giorni scorsi si era parlato anche della scelta di Fedez, che avrebbe optato per Marco Masini e la sua Bella Stronza: durante un incontro con i fan per il firma copie del suo disco 10 Amori, Masini ha confermato l’invito del rapper, sottolineando però di non aver ancora accettato la collaborazione. Il cantautore fiorentino, infatti, starebbe aspettando di sentire la versione rivisitata da Fedez, che dovrebbe scrivere alcune nuove barre sul testo originale.

Brunori Sas invece avrebbe scelto Riccardo Sinigallia e Di Martino, mentre Clara, che l’anno scorso aveva duettato con Ivana Spagna, quest’anno potrebbe essere accompagnata da Il Volo.

Il milanese Rkomi con il romano Niccolò Fabi e Simone Cristicchi insieme alla compagna Amara, mentre per Bresh si preannuncia un’esibizione con Cristiano de Andrè. Al fianco di Gaia il cantautore brasiliano Toquinho, mentre Lucio Corsi duetterà con Topo Gigio.