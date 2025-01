Grammy Awards, la cerimonia di premiazione a rischio rinvio a causa degli incendi che devastano Los Angeles

Anche i Grammy Awards rischiano il rinvio a causa degli incendi che da giorni stanno devastando Los Angeles. La cerimonia è programmata per il 2 febbraio alla Crypto Arena di LA, ma, nell’attesa che le fiamme vengano domate, si sta discutendo il possibile slittamento.

Con ogni probabilità, la manifestazione si trasformerà in un evento benefico i cui fondi forniranno un aiuto a chi, in particolare nell’industria musicale, è stato colpito dagli incendi.

GRAMMY AWARDS, L'IPOTESI DI TRASFORMARE L'EVENTO

Se la più importante cerimonia di premiazione dell’industria musicale si terrà o meno il 2 febbraio sarà deciso nelle prossime ore: secondo quanto riporta Billboard, che ha contattato la Recording Academy, l’annuncio è atteso in settimana.

Ad aver già subito un rinvio sono state le nomination degli Oscar, che dovrebbero essere annunciate il 19 gennaio e non più il 17. Molti set sono stati chiusi, con l’interruzione delle riprese anche per il Jimmy Kimmel Live e lo spostamento dal 12 al 26 gennaio dei Critics Choice Awards.

A prescindere o meno dal cambio di data, è comunque molto probabile che i Grammy Awards si trasformino in uno show di beneficenza: “Un insider dell’industria musicale ha sottolineato che la situazione nei prossimi giorni sarà cruciale per determinare se la cerimonia di premiazione si svolgerà come previsto. Harvey Mason Jr., capo della Recording Academy, starebbe valutando diverse opzioni, tra cui la possibilità di trasformare l’evento in una raccolta di fondi per aiutare le persone colpite dagli incendi”, riporta The Source.

Se lo show dovesse essere posticipato, sarebbe la terza volta negli ultimi cinque anni: nel 2021 e nel 2022 la kermesse cambiò data a causa dell’emergenza da Covid-19.