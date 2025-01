Incendi a Los Angeles: The Weeknd rinvia l'uscita del disco, Beyoncé annulla l'annuncio previsto oggi

Nessun annuncio e nessun album. Per ora. Beyoncé e The Weeknd hanno rimandato i progetti in programma per i prossimi giorni dati gli incendi che continuano a devastare Los Angeles. Andranno in scena come previsto, invece, i Grammy Awards: con la cerimonia di premiazione l’appuntamento rimane fissato al 2 febbraio.

BEYONCÉ E L’ANNUNCIO ATTESO OGGI RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI

Secondo gli addetti ai lavori, dietro il criptico annuncio che Beyoncé avrebbe dovuto fare oggi si nascondevano le date di una tournée di Cowboy Carter, la sua ultima fatica discografica.

Il giorno di Natale la voce di “TEXAS HOLD ‘EM” aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram che la ritraeva in sella a un cavallo bianco, intenta a sventolare la bandiera americana: sotto, la scritta “14 gennaio”.

La nuova data deve ancora essere annunciata: in un breve comunicato rilasciato sui social, con cui Queen Bey ha indirizzato le sue preghiere verso le persone colpite dagli incendi che non lasciano tregua a Los Angeles, si parla di un posticipo, a quando ancora non è dato saperlo. Intanto, la 32 volte vincitrice di un Grammy ha donato oltre 2.5 milioni di dollari a un fondo creato a sostegno delle vittime degli incendi.