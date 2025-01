Perché tutti stanno parlando del nuovo album di Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS

La gentrificazione di un’isola denunciata a ritmo di salsa, plena e bolero. È così che si potrebbe riassumere il sesto album di Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, uscito il 5 gennaio. Il brano da cui prende il nome il progetto discografico, permeato da una forte nostalgia, divenuto virale su TikTok, dove gli utenti lo hanno utilizzato come colonna sonora di momenti felici ormai trascorsi o per ricordare persone o animali domestici che non ci sono più.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, TRA CRITICA POLITICA E NOSTALGIA

“Vogliono prendere il mio fiume e la mia spiaggia / Vogliono che il mio quartiere e mia nonna se ne vadano / Non lasciare la bandiera e non dimenticare i lelolai / Non voglio che ti facciano quanto hanno fatto alle Hawaii”. Se Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, pubblicato nel 2023, celebrava la nuova vita di Bad Bunny, tra fama e Hollywood Hills, in DeBÍ TiRAR MáS FOToS l’artista torna a casa, in una Porto Rico che non è più però la terra conosciuta durante l’infanzia, ma un’isola la cui cultura sta scomparendo sotto un incessante processo di mutamento sociale e una corruzione che sta spingendo sempre più persone ad abbandonare la terra natia.

Per questo, il sesto progetto discografico di Bad Bunny è fortemente politico. A partire dal sound, che ha costruito attingendo soprattutto dalla musica popolare e tradizionale portoricana. Ma non solo, per assemblare il disco ha chiamato a raccolta artisti emergenti portoricani, come Dei V, Omar Courtz e la cantautrice RaiNao. Si parte da New York per un viaggio lungo 17 brani: nella città che non dorme mai la voce di “Titì Me Preguntò” vive da due anni, alternandola con Los Angeles. Lontano da casa sua, inizia a vedere Porto Rico con occhi diversi, riscoprendo l’amore per la sua terra d’origine.