Tananai a RTL 102.5: “Ho finito da poco il tour europeo ed è stato assurdo, sono tornato a casa molto felice. Ora inizia il tour in giro per l’Italia”

Tananai è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “ALIBI”, il nuovo singolo rilasciato a marzo. “ALIBI” è una ballad in pieno stile Tananai, in cui chiare immagini di vita quotidiana si intrecciano e si sovrappongono, suscitando nell’ascoltatore una dolceamara nostalgia e spensieratezza. I cori presenti all’interno del brano sono stati registrati live durante alcune date del tour nei palasport dello scorso autunno con le voci del pubblico presente, un regalo nascosto di Tananai ai suoi fan. “ALIBI” fa parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, un film di Luca Lucini che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione e uscito nelle sale italiane lo scorso 24 aprile. Nel videoclip ufficiale sono presenti immagini tratte dal film, con protagonisti Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e Francesco Salvi. Ai microfoni di RTL 102.5, Tananai ha raccontato: «’Alibi’, fa parte della colonna sonora del film ‘L’amore, in teoria’. Io avevo scritto questa canzone tempo fa in realtà, poi mi hanno chiesto un brano per questo film e vedendo le scene, ho pensato che ‘Alibi’ potesse piacere. Ho modificato di conseguenza alcune parti del testo e della storia, in modo che si potesse adattare meglio. È stato molto figo».





EUROPEAN TOUR E LIVE

Tananai ha portato live tutti i suoi più grandi successi e il nuovo brano “ALIBI” nel “CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR”, che ha visto l'artista esibirsi per la prima volta sui palchi dei club europei, partendo da Zurigo e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, un doppio appuntamento a Bruxelles concludendo con l’ultima tappa a Parigi. Ora, il viaggio live 2025 di Tananai proseguirà poi nei principali festival estivi, a partire dal 19 giugno a Roma, continuando poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l’artista concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere. «Ho finito da poco il tour europeo ed è stato assurdo. È bellissima tutta l’Europa ed è stato un tour che mi ha riempito il cuore anche perché mi sono dedicato molto al pubblico: essendo nei club hai più la possibilità di guardare il pubblico negli occhi, quindi di avere di più e di dare di più. Sono tornato a casa molto felice. La maggior parte del pubblico era italiana, un buon 80% di italiani e 20% di stranieri, però io all’inizio del concerto chiedevo sempre quanti italiani ci fossero per capire come parlare al pubblico. La Svizzera, Bruxelles e Parigi sono stati un pubblico molto caloroso, che non mi aspettavo» ha rivelato Tananai in diretta su RTL 102.5.