Incendi a Los Angeles: Billie Eilish, Lady Gaga e Red Hot Chili Peppers tra gli artisti che si esibiranno in un concerto di beneficenza

Tanti gli artisti che il 30 gennaio si esibiranno nel benefit show organizzato a Inglewood, in solidarietà a chi è stato colpito dai devastanti incendi di Los Angeles. I concerti saranno due, in scena contemporaneamente dal Kia Forum e l’Intuit Dome.

Billie Eilish, Lady Gaga, Joni Mitchell, Red Hot Chili Peppers: sono alcuni degli artisti che compongono la line up del FireAid , l’evento benefico che si terrà il 30 gennaio , destinato a raccogliere fondi per aiutare le vittime degli incendi di Los Angeles . Numerose le adesioni, tanto da portare gli organizzatori a mettere in scena due concerti in contemporanea da due palazzetti, il Kia Forum e l’Intuit Dome di Inglewood.

LO SCOPO DEL FIREAID

Il FireAid è "dedicato alla ricostruzione delle comunità devastate dagli incendi boschivi e al supporto degli sforzi per prevenire futuri disastri causati da incendi in tutta la California meridionale". Il ricavato di questa “serata di musica e solidarietà” sarà raccolto in un nuovo fondo senza scopo di lucro incentrato sulla riparazione delle infrastrutture gravemente danneggiate ma anche sul supporto a coloro le cui case sono state ridotte in cenere nell'incendio e sullo sviluppo di strategie per future emergenze legate ad eventi del genere.

Le abitazioni andate distrutte tra le fiamme a Palisades e Eaton, che hanno causato 25 vittime, sono migliaia, con 150mila residenti costretti all’evacuazione. Tra chi ha perso la propria casa alle fiamme ci sono, tra gli altri, i musicisti Jhené Aiko, il produttore di Sza ThankGod4Cody e Tina Knowles, la madre di Beyoncé e Solange.

In questi giorni è diventata invece virale la discografia di Leighton Meester, l’attrice nota soprattutto per Gossip Girl, proprio perché tra coloro che, insieme al marito Adam Brody, ha perso la propria abitazione: sui social in migliaia, richiamati all’attenzione dal rapper Flavor Flav, hanno iniziato a scaricare la sua musica come gesto di solidarietà.

Critico invece il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee, che si è scagliato contro i colleghi che in questi giorni hanno annunciato o rinviato i propri progetti: “A nessuno frega niente del vostro disco nel bel mezzo di uno dei più grandi disastri di tutti i tempi. Capisco che un po’ di comicità ci vuole sempre, ma provate a capire se potete dare aiuto a chi ne ha bisogno”.