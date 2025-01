Lady Gaga, novità in arrivo: sul suo sito ufficiale appare un misterioso countdown

Forse c’è una data per il prossimo album di Lady Gaga. Se la data annunciata è per febbraio 2025, ora sul sito ufficiale dell’artista è apparso un misterioso countdown la cui scadenza è programmata per lunedì 27 gennaio.

LADY GAGA, NUOVA MUSICA IN ARRIVO?

Che ci sia un nuovo album in cantiere Lady Gaga lo ha annunciato già da tempo. Già la scorsa estate, a margine dell’esibizione alle Olimpiadi di Parigi, aveva spoilerato nuova musica intonandola fuori dall’albergo in cui alloggiava davanti a una ristrettissima platea di pochi fortunati e casuali fan.

Adesso potrebbe esserci una data: sul suo sito ufficiale è apparso un countdown, che segna come scadenza lunedì 27 gennaio. Se il conto alla rovescia sia per un disco, un nuovo singolo o un progetto totalmente differente non è dato saperlo con certezza, ma i fan sono certi si tratti della settima fatica discografica della voce di “Rain On Me”, nonostante l’uscita sia stata annunciata per febbraio 2025.

Ai Little Monsters, però, non è sfuggito un dettaglio, che renderebbe il tutto ancor più nebuloso: quando si apre ladygaga.com, cliccando con il mouse sullo sfondo si svelano dei tasselli che vanno a comporre “LG1”, scritta con lo stesso font utilizzato per il primo album, “The Fame”. Non solo, le illustrazioni blu che campeggiano sul sito web ricorderebbero le pietre incastonate sugli occhiali che Lady Gaga indossò sulla copertina del disco di debutto del 2008.