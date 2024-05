New Hit di RTL 102.5: tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia!

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ALESSANDRA AMOROSO E BIGMAMA INSIEME PER LA PRIMA VOLTA IN "MEZZO ROTTO"

È successo! ALESSANDRA AMOROSO e BIGMAMA insieme per la prima volta in “MEZZO ROTTO” (Epic / Sony Music), da venerdì 31 maggio in rotazione radiofonica su RTL 102.5. “Mezzo Rotto”, prodotto da ZEF e scritto da Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone, sancisce il rapporto di stima, amicizia e complicità musicale tra le due artiste, iniziato nel 2022 durante l’ultimo tour di Alessandra in cui BigMama ha aperto la data di Napoli, grazie all’operazione nata dalla collaborazione di Alessandra con Spotify Equal. Entrambe sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, hanno duettato anche all’Arena di Verona per "Una Nessuna Centomila", evento che le ha viste entrambe schierate per la lotta contro la violenza sulle donne.

ALFA: DA QUESTA SETTIMANA NELLE RADIO IL NUOVO SINGOLO “VABBÈ CIAO”

Da venerdì 31 maggio in rotazione radiofonica su RTL 102.5, "VABBÈ CIAO”, il nuovo singolo di ALFA pubblicato da Artist First. "VABBÈ CIAO” è un brano con sonorità un po' diverse dagli ultimi brani usciti, e parla di una storia d'amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. Il brano è inserito nel suo ultimo lavoro “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), un disco che contiene dieci canzoni, tra cui “Vai!” (certificato disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all'emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival.

ANNA PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO PER L’ESTATE “30 °C”

ANNA annuncia l’uscita del suo singolo “30 °C”, che entrerà in rotazione radiofonica su RTL 102.5 a partire da venerdì 31 maggio. Il nuovo singolo è un brano perfetto per l’estate, tutto da ballare in riva al mare. "Abbronzatissima, bellissima e gli occhi come il mar" canta ANNA in un ritornello incisivo e perfetto da canticchiare, che sarà impossibile dimenticare durante quest’estate italiana. “30 °C” rappresenta quella voglia di mare ed evasione che ti prende quando fuori si muore di caldo. Il rumore delle onde, un buon cocktail, la sabbia sotto i piedi e ti senti già molto meglio. È anche un inno al sentirsi bene e a proprio agio, mostrando sicurezza di sé.

BOOMDABASH: "LOVE U / HATE U"

Da venerdì 31 maggio in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “LOVE U/ HATE U”, il nuovo travolgente singolo dei Boomdabash con un sound innovativo e super catchy, che li proietta su una wave diversa e inaspettata. Il gruppo riesce ancora una volta nell’impresa di intrecciare freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell’estate ventiventiquattro. “LOVE U HATE U” esprime tutta l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio, emozioni contrastanti abbagliate dal loro stesso fuoco. La band inoltre, si prepara per il “Venduti Tour 2024” che, al momento, prevede otto tappe estive.

ELODIE: IL NUOVO SINGOLO “BLACK NIRVANA”

“BLACK NIRVANA", il nuovo singolo di Elodie, scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione, sarà in rotazione radiofonica su RTL 102.5 da venerdì 31 maggio. Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, due progetti discografici e il tour sold out nei palasport “Elodie Show 2023”, Elodie sta lavorando a tanta nuova musica. “Black Nirvana” è solo il primo assaggio del nuovo lavoro ed apre ad una nuova era della popstar italiana.

FEDEZ ED EMIS KILLA: IN RADIO “SEXY SHOP”

Da questa settimana su RTL 102.5 il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa “SEXY SHOP” per Warner Music Italia. "SEXY SHOP" esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione. Attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male. Il brano inizia subito in modo forte e coinvolgente con i versi del ritornello: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”.

GAZZELLE: IL NUOVO SINGOLO “MEZZO SECONDO” SU RTL 102.5

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 torna Gazzelle con il nuovo singolo “MEZZO SECONDO”, brano prodotto da Federico Nardelli, che accompagna ormai da anni l’artista nella creazione delle sue canzoni che scaldano il cuore. Gazzelle torna con una canzone d'amore senza tempo. In “Mezzo secondo” il cantautorato e l'estate si incontrano in un mix perfetto. Non solo nuova musica, GAZZELLE ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al CIRCO MASSIMO di Roma e il 22 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano.

MACE: “FUOCO DI PAGLIA” CON MARCO MENGONI, FRAH QUINTALE E GEMITAIZ IN ROTAZIONE RADIOFONICA

“FUOCO DI PAGLIA”, il brano del producer visionario MACE estratto dall’ultimo album MAYA, con Marco Mengoni, Frah Quintale e Gemitaiz, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio per Island Records / Universal Music Italia. Tra i brani più ascoltati di MAYA, il nuovo album di Mace pubblicato venerdì 5 aprile, “FUOCO DI PAGLIA” vede alternarsi le voci di Marco Mengoni, Frah Quintale e Gemitaiz. La traccia nasce dalla collaborazione del producer con Marco Mengoni, che ha prestato la sua voce sul ritornello del brano - scritto dallo stesso cantautore insieme a Calcutta - avvolta in una strumentale ispirata alle sonorità soul degli anni ’60. A spezzare le note lunghe del cantante il flow ritmato delle strofe con Frah Quintale e Gemitaiz, un abbinamento inedito tra i diversi mondi musicali proposti.

PAOLA & CHIARA INVITANO TUTTÆ A FARE “FESTA TOTALE”

La calda stagione è alle porte e PAOLA & CHIARA sono pronte a farla esplodere con “Festa Totale”, il nuovo singolo fuori in radio da questa settimana. Lampi elettropop illuminano “Festa Totale” fin dai primi secondi, dove il timbro inconfondibile delle sorelle Iezzi viaggia senza sosta su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni duemila, impreziosite dai touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra - registrati a Stoccolma - e richiami alla samba di quel Brasile che ha ispirato il loro iconico album del 2002 “Festival”. Scritto e musicato da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ne ha curato anche la produzione, Festa Totale è proprio un “Festival” di emozioni, guidato dalla necessità di sfidare il mondo e le sue convenzioni, superando le barriere digitali che oggi spesso limitano l'amore: vieni a prendermi per mano / non siam cuori su un display.

RICCHI e POVERI IN RADIO CON LA NUOVA HIT ESTIVA “ARIA”

“Aria”, il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) arriva in radio da venerdì 31 maggio, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio. Il brano sta già riscuotendo successo su TikTok: proprio su questa piattaforma i Ricchi e Poveri hanno raggiunto risultati sorprendenti con oltre 350.000 creazioni con la canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo “Ma non tutta la vita”, brano certificato disco di platino da FIMI/GfK, i Ricchi e Poveri propongono un’altra hit destinata a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2024. Scritta e composta da Edwyn Clark Roberts, Cheope, Stefano Tognini, Alessandro La Cava e coprodotta da Zef ed Edwyn Clark Roberts, “Aria”, sin dal titolo, è espressione di leggerezza, cifra distintiva del gruppo e anche metafora della volatilità degli incontri ai quali il destino può contribuire in modo decisivo “perché il mondo è piccolo”. Il testo è valorizzato da un arrangiamento musicale che cambia registro: l’incipit retrò vira su sonorità dance. L’inciso, immediato e orecchiabile, racchiude il senso di questa fiaba moderna nella quale non solo “la regina batte il re” ma rivendica la sua libertà nella fluidità dell’aria e dei rapporti.