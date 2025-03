New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Ordinary” di Alex Warren, “Nottetempo” di Franco126 ft. Giorgio Poi, “Meravigliosa” di Guè ft. Stadio e “Handlebars” di JENNIE e Dua Lipa

Alex Warren con “Ordinary”

Canzone d'amore per la moglie, “Ordinary” è uno dei brani più personali pubblicati finora dall'acclamato cantautore americano Alex Warren, che da questa settimana entra in alta rotazione su RTL 102.5. Con la romantica convinzione che persino gli angeli siano gelosi del loro amore e che troppe persone perdano interesse nel trovare “la persona giusta”, Alex canta tutta la sua gratitudine per aver avuto la fortuna di trovare con sua moglie il legame perfetto. Da quando era un senzatetto e dormiva nelle auto degli amici, alla sua attuale ascesa alla celebrità come musicista multi-talento, Warren ha condiviso i dettagli intimi della sua vita con il mondo per oltre un decennio. Warren è attualmente impegnato nel “Cheaper Than Therapy Global Tour”, che tocca città di tutta Europa (Francia, Svizzera, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda e UK) e del Nord America.





Franco126 collabora con Giorgio Poi in “Nottetempo”

Un disco sull’amore e sul destino: dopo quattro anni dall’ultimo progetto da solista è in uscita “Futuri Possibili”, il nuovo album di Franco126, rilasciato oggi. Il primo singolo estratto dal disco è “Nottetempo” in collaborazione con Giorgio Poi. “Futuri Possibili” è un lavoro variegato in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato di “Stanza singola” e “Multisala” e quella più rap, protagonista di “Cristi e diavoli” con il collettivo Lovegang126. Rispetto ai dischi precedenti, una novità di "Futuri possibili" è la presenza di diversi ospiti che arricchiscono il viaggio. Dagli amici di sempre Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i cantautori romani Giorgio Poi e Fulminacci. “Futuri possibili” sarà anche protagonista, insieme ai successi di Franco, del nuovo tour in partenza a giugno 2025, che attraverserà tutta l’Italia.





Guè e gli Stadio in “Meravigliosa”

Da oggi, entra in alta rotazione su RTL 102.5 uno dei brani più amati di “Tropico del Capricorno”, il decimo album in studio di Guè, pubblicato a gennaio 2025, intitolato “Meravigliosa (feat. Stadio)”. La canzone, co-prodotta da Big Fish insieme a Chef P (2nd Roof) e SIXPM, affonda le sue radici nell’amore di Guè per la ricerca musicale, in questo caso sul fronte italiano: contiene infatti un campione di “Acqua e sapone”, un brano che gli Stadio scrissero con Vasco Rossi per la colonna sonora dell’omonimo film culto di Carlo Verdone. Sarà possibile ascoltare Guè dal vivo in primavera nei suoi speciali concerti nei palazzetti del “LA G LA U LA E LIVE TOUR 2025”, a Milano, Roma e Napoli, e quest’estate nel corso del “LA VIBE SUMMER TOUR 2025”, che farà tappa a Collegno (TO), Perugia, Piazzola Sul Brenta (PD), GallipolI, Genova, Majano, Riccione, Cinquale (MS) e Catania.





JENNIE e Dua Lipa in “Handlebars”

“Handlebars”, il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale JENNIE in collaborazione con la popostar internazionale Dua Lipa, entra da oggi in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano è il nuovo singolo estratto da “RUBY”, l’attesissimo album di debutto solista di JENNIE che contiene 15 brani tra cui il suo ultimo brano “like JENNIE” e i singoli “ExtraL” in collaborazione con Doechii, “Mantra”, “ZEN” e “Love Hangover” featuring Dominic Fike. “RUBY” accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso un mix di generi musicali, mostrando tutta l’ecletticità della cantante come artista solista e segnando una tappa fondamentale nel suo percorso come icona globale. Inoltre, l’album vanta al suo interno altre collaborazioni con artisti del calibro di Childish Gambino, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis. Inoltre, JENNIE farà il suo debutto da solista al Coachella, dove si esibirà entrambe le domeniche del festival, il 13 e 20 aprile.