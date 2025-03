Arisa premiata a Los Angeles per Canta ancora, la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa

Arisa è stata premiata a Los Angeles. La cantante ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award per il brano Canta ancora, colonna sonora del film più visto del 2024 Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Le buone notizie per la cantautrice, presentatrice e personaggio tv dalla voce dal timbro inconfondibile, limpida e sincera non finiscono qui.

Infatti, Arisa ritornerà in America e anche in Canada a marzo per 5 date in alcuni teatri importanti.





Arisa conquista Stati Uniti e Canada





Nel dettaglio, sabato 22 marzo si esibirà al Rialto Theater di Montreal, mentre il giorno dopo, domenica 23 marzo sarà al Casino Rama Theater di Toronto.

Mercoledì 26 marzo per Arisa sarà la volta di Chicago e del Des Plaines Theater, mentre venerdì 28 marzo L'artista calcherà il palco del Somerville Theater a Boston.

L'ultima tappa è fissata per il giorno seguente, sabato 29 marzo all'Hard Rock Theater di Atlantic City.

Sul palco Arisa interpreterà le sue canzoni più importanti, da Sincerità con cui si è fatta conoscere al grande pubblico vincendo tra le Nuove Proposte a Sanremo 2009, ai brani presentati alla kermesse tra i big, come La notte e Controvento, fino a Malamoreno, Meraviglioso amore mio, Pace.

Ed ancora, i più recenti Mi sento bene o L’esercito dei selfie.





Lo showcase di Arisa a Roma stasera





Questa sera, lunedì 3 marzo 2025, Arisa sarà la protagonista di uno showcase in scena al The Space Moderno di Piazza della Repubblica a Roma.

La perfomance anticiperà la proiezione del film con Claudia Pandolfi.

L'evento sarà presentato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele.

Ricordiamo che Arisa quest'anno ha preso parte al Festival di Sanremo, affiancando nella serata del venerdì, quella dedicata alle cover, con Irama sulle note di Say Something (A Great Big World, Christina Aguilera).





Che cos'è il Filming Italy di Los Angeles?





Il Filming Italy di Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.