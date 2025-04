Maccio Capatonda a RTL 102.5: “In questa serie ci sono tante cose autobiografiche, mi sono messo a nudo rispetto al passato”

Maccio Capatonda è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra, per presentare la sua nuove comedy series, intitolata “Sconfort Zone” e disponibile su Prime Video dal 20 marzo. La serie è composta da 6 episodi, in cui Maccio Capatonda interpreta sè stesso in un periodo di forte crisi di ispirazione finché incontra lo psicologo Arnaldo Braggadocio che lo sottoporrà a dure prove settimanali per riappropriarsi del disagio. A cosa sarà disposto Maccio per ritrovare la creatività e scrivere la sua prossima serie tv? Ai microfoni di RTL 102.5, Maccio Capatonda ha raccontato: «È una serie seria da 6 episodi in cui i miei quattro personaggi più famosi non ci saranno, li ho messo a riposo nel ripostiglio. La serie in realtà non è solo improntata sulla risata e ci sono veramente tante cose autobiografiche reali, mi sono veramente messo a nudo rispetto a quello che ho fatto negli anni scorsi come comico. Il gioco è che magari dopo un po’ di anni di video e di successo, ad un certo punto una persona si trova un po’ troppo comoda e perde di vista i motivi per i quali ha iniziato a fare questo lavoro, cioè evadere dalla realtà. Per tornare alla realtà spesso si deve tornare alla “sconfort zone”, perché la realtà è anche quella: fatica, dolore, sofferenza, cadere, farsi male… La realtà è fisica e io ogni tanto ho perso di vista questa fisicità». «Così ci voglio tornare per ritrovare l’ispirazione, perché io racconto di come a un certo punto non ho più voglia di fare questo lavoro, non riesco più a scrivere questa serie e per ritrovarla vado da questo psicologo che mi dice “Ma tu devi iniziare a sporcarti le mani, devi ritrovare il disagio che era quello che quando eri bambino ti ha fatto vedere il mondo da un punto di vista particolare”. Io l’ho ritrovato in questa serie perché mi ha veramente fatto fare tante cose particolari e esperienze belle toste, come vivere 7 giorni come se fossi un malato terminale, perdere tutti i soldi oppure tradire la mia ragazza. Sono cose che io non farei mai, come fare a botte» ha continuato il comico in diretta su RTL 102.5.





La trama e il cast

Maccio Capatonda sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale, che lo blocca da mesi e mette a rischio la scrittura della sua prossima serie tv. Crede di aver perso l’ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia. Lo psicologo promette di curarlo con una nuova terapia d’urto. Lo obbligherà ad uscire dalla sua confort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza. Ogni settimana, Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all'ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all'attaccamento ai beni materiali. Entrare nella sua, personalissima, “Sconfort Zone”, sarà il modo migliore di superare la crisi? Nel cast, insieme a Maccio Capatonda, anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini e con la partecipazione di Andrea Delogu, Enzo Salvi, Dario Cassini, Samanta Togni, Maria Teresa Di Clemente, Ilaria Galassi.