Post Malone ha annunciato "F-1 Trillion", il nuovo album in arrivo il 16 agosto

Si chiamerà “F-1 Trillion” e uscirà il 16 agosto. Con un enorme manifesto a Nashville, Tennessee, Post Malone ha annunciato il titolo e la data d’uscita della sua sesta fatica discografica.

POST MALONE, F-1 TRILLION È IL NUOVO ALBUM

Mentre si gode il successo in classifica di “I Had Some Help”, dove duetta con Morgan Wallen, e “Fortnight”, traccia estratta dall’ultimo album di Taylor Swift, Post Malone ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione del suo prossimo album, che arriva a un anno di distanza dal precedente “Austin”. Sul sound del prossimo progetto dell’artista di Syracuse ci si è interrogati per mesi, immaginandolo come un disco country. Che il genere nato un secolo fa nelle zone rurali degli Stati Uniti sia la scommessa di tanti artisti che negli ultimi mesi ci si sono cimentati è ormai evidente. Il caso più eclatante e discusso è stato sicuramente Cowboy Carter di Beyoncé, acclamato dalla critica – dove compare lo stesso Post Malone nel brano “Levii’s Jeans” . A provarci ora potrebbe essere Post Malone e, se i numeri non ingannano, la sua attuale posizione in cima alla classifica Billboard Hot 100 con Morgan Wallen è un segno che l’artista, quanto meno, ha imboccato la strada giusta.

L’ENNESIMA SVOLTA COUNTRY

Non sarebbe quindi casuale la scelta di Nashville, culla del country statunitense, per l’annuncio del nuovo progetto. E ancora, la performance del musicista al festival country Stagecoach dello scorso aprile – preceduta dall’esibizione al Ryman Auditorium - sembrerebbe l’ulteriore conferma di questa svolta artistica. Di “F-1 Trillion”, che sarà disponibile dal 16 agosto, non si conosce ancora la tracklist né gli eventuali ospiti, ma gli sforzi degli ultimi mesi, in cui Post Malone ha collaborato a più riprese con illustri colleghi, fanno presumere che in questo disco il cantante potrebbe non essere solo.