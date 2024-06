Foo Fighters, Dave Grohl contro Taylor Swift: "Noi suoniamo davvero dal vivo"

I Foo Fighters sono sul palco del London Stadium, mentre a pochi chilometri di distanza Taylor Swift è impegnata nelle sue tre ore di concerto al Wembley Stadium. È questa la cornice in cui Dave Grohl ha deciso di tirare – chissà se bonariamente – una frecciatina alla popstar: “Noi suoniamo davvero”, ha detto davanti alle migliaia di spettatori accorsi per il live della band statunitense.

DAVE GROHL E LA FRECCIATINA CONTRO TAYLOR SWIFT

Più che un fandom, Taylor Swift ha creato intorno a sé una sorta di culto. Per questo, appena la loro beniamina viene attaccata, gli Swifties sono pronti ad attaccare – si veda l’orda d’insulti ricevuta da Jake Gyllenhaal all’uscita della riedizione di Red, l’album originariamente uscito nel 2013 e dedicato alla fine della relazione con l’attore. Un rischio di cui Dave Grohl è ben consapevole: “So che stiamo scherzando sul tour di Taylor Swift, ma state attenti: non vorreste mai subire l’ira di Taylor Swift o degli swifties”, ha ironizzato dal palco del London Stadium. Poi ha aggiunto: “Noi dovremmo intitolare il nostro tour ‘The errors tour’, non ‘The eras tour’, perché ho alle spalle diverse ere e qualche fottuto errore. Giusto un paio, questo perché noi suoniamo davvero dal vivo. Solo per dire. Sono un uomo da musica live”. L’impressione, a detta dei presenti, era quella dell’ironia piuttosto che dell’attacco. Nella peggiore delle ipotesi, Dave Grohl potrebbe diventare il soggetto per una nuova revenge song di Taylor: d’altronde, il prossimo disco che dovrebbe rivedere la luce sotto forma di Taylor’s Version è il velenoso “Reputation”.

TAYLOR SWIFT A WEBLEY, SUL PALCO ANCHE TRAVIS KELCE

E mentre l’arco scoccava la sua freccia, Taylor Swift era impegnata nella terza delle date londinesi al Wembley Stadium – dove tornerà ad agosto per nuove cinque serate. Uno spettacolo grandioso, con ospiti illustri, da Tom Cruise a Paul McCartney passando per il principe William, che sabato sera si è scatenato sulle note di "Shake It Off" mentre festeggiava il compleanno con i figli Charlotte e George. E se le imprese da performer non bastassero, il web – e i presenti nello stadio londinese – sono letteralmente impazziti quando la star ha deciso di far entrare in scena il fidanzato Travis Kelce come parte della coreografia di “I Can Do It With A Broken Heart”.