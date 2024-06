Taylor Swift conquista i reali: dopo il concerto il selfie per il compleanno del principe William

Londra omaggia Taylor Swift tra trasporti pubblici e Buckingham Palace

La capitale britannica ha la fortuna di ospitare ben 8 date dell’”Eras Tour”, ed è innegabile che si sia preparata a dovere per accogliere Taylor Swift. Un benvenuto di tutto rispetto quello della banda militare a Buckingham Palace, che il 21 giugno ha intonato le note di “Shake It Off” in occasione del cambio della guardia. Come se non bastasse, anche la rete di trasporti ha omaggiato la regina dei record proponendo una mappa a tema Taylor Swift, in cui le linee prendono il nome degli album e le stazioni dei brani musicali, incoraggiando così l’utilizzo del trasporto pubblico. Sulla suddetta mappa sono stati aggiunti dei punti di interesse legati alla figura della cantante – per lo più locali nominati nelle sue canzoni - che i fan potranno visitare durante il periodo di “festa”.

Swift è attesissima in Italia per le due date milanesi del tour, il 13 e il 14 luglio, a San Siro.