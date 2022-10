Dea. Le vite segrete di Marilyn Monroe: perchè leggere la biografia definitiva della diva invece di fermarsi a Blonde

Mentre l’attenzione mediatica si concentrava attorno all’imminente rilascio di Blonde, pellicola di Andrew Dominik basata sull’omonimo romanzo scritto da Joyce Carol Oates, veniva pubblicata la versione aggiornata della biografia di Marilyn Monroe, scritta da Anthony Summers. Ma ce n’era davvero bisogno?

OLTRE BLONDE

La risposta alla domanda riguardo la necessità di una biografia è: sì. Nonostante sia encomiabile il lavoro fatto da Ana de Armas e Andrew Dominik nel voler raccontare una versione meno patinata della bionda più famosa di Hollywood, Blonde non è sufficiente a ricostruire la complessità di un personaggio unico nel suo genere. Per di più, Blonde potrebbe risultare confusionario nel condensare la vita della sua protagonista, entrando in medias res nel vortice che fu Marilyn, soprattutto per chi non ha un’infarinatura pregressa su di lei – volendo fare una stima, è probabile che molti la riconoscano più come “quella dei quadri di Warhol” e meno come la Zucchero Kandisky di A qualcuno piace caldo.

Per chi invece avesse una conoscenza base di Marilyn, Blonde risulterà sicuramente più accessibile, ma comunque non totalmente esaustivo: non essendo un biopic, Blonde modifica, mescola e alle volte semplifica elementi fondamentali della personalità e delle vicende di Norma Jeane. Per questo non dobbiamo eccessivamente piccarci, dopotutto l’obiettivo del romanzo e del film non è quello di raccontarne fedelmente la vita, ma piuttosto di svegliare il pubblico di fronte al fatto che, in fin dei conti, non abbiamo mai capito davvero Marilyn. Consapevole della difficoltà di condensare questa strabordante “personaggia”, la casa editrice La Nave di Teseo si è premurata di pubblicare un testo complementare a Blonde, ovvero la biografia aggiornata scritta da Anthony Summers. Dea. Le vite segrete di Marilyn Monroe si affianca al romanzo di Oates, proponendo al lettore uno sguardo sdoppiato in gioco tra verità e finzione che, a ben vedere, rispecchia la contraddittorietà intrinseca della stessa diva.