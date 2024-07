Twisters, gli uragani tornano in sala nell’epico blockbuster da oggi nelle sale

Dai produttori di saghe iconiche come Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, esce oggi nelle sale italiane Twisters, una nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato ai nostri giorni. Aggiornato e rivitalizzato grazie alle nuove tecnologie, vede in cabina di regia Lee Isaac Chung, candidato all’Oscar di recente per ‘Minari’.





TWISTERS, LA GENESI DI UN URAGANO CINEMATOGRAFICO

Era il 1996 quando nelle sale di tutto il mondo irrompe il tornado di Twisters, pellicola diretta da Jan De Bont. E se il regista vi dirà poco (essendo più famoso come direttore della fotografia) i nomi che si muovevano dietro le quinte del film sono molto più celebri. A guidare la macchina produttiva c’erano Steven Spielberg e Kathleen Kennedy che avevano già macinato parecchi chilometri nelle strade di Hollywood e che oggi vengono considerati dei veri e propri giganti dell'industria. Ma non finisce qui. Infatti a gestire la sceneggiatura del film c’era Michael Crichton che per chi non lo ricordasse è colui che ha inventato Jurassic Park. Twitter fu un successo enorme di pubblico. Arrivò a sfiorare i 500 milioni in tutto il mondo, piazzandosi al secondo posto (dietro soltanto a Indipendence Day) dei maggiori incassi di quell’anno. Sorprende che non si sia deciso di mettere subito in cantiere un sequel. Ovviamente, qualora gli incassi di questo nuovo film dovessero convincere i piani alti della Warner Bros, non è da escludere che il brand possa allungarsi in altre pellicole e diventare una saga. D’altronde è quanto sta per succedere con Top Gun che, dopo aver battuto numerosi record di incassi con il sequel del 2022, presto tornerà anche con un numero 3.





TWISTER, LA TRAMA IN BREVE

La storia è semplice e sembra costruita apposta per non dare fastidio allo spettacolo cinematografico che è alla base di Twisters. Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi delle tempeste al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. La sua strada incrocia quella di Tyler Owens (Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo. Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.





TWISTERS, IL CAST

Oltre a Glen Powell, la star che abbiamo visto di recente nella commedia romantica Tutti tranne te, nel cast di Twisters troviamo Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Katy O'Brian, Maura Tierney, Kiernan Shipka, David Corenswet, Daryl McCormack e Sasha Lane.

Lo spettacolo dei tornado di Twisters vi aspetta anche nelle sale Imax, per vivere appieno la potenza del grande blockbuster estivo.