Pride Month 2024: due libri LGBTQIA+ da leggere

Perché giungo è il mese del Pride?

E' il 1970 quando gli Stati Uniti vedono sfilare per la prima volta le Pride Parade, parate di protesta contro le violenze e i soprusi ai quali la comunità LGBT veniva continuamente sottoposta. Il Pride nasce come protesta e si evolve al giorno d’oggi in celebrazione festosa della diversità, commemorazione delle vittime dell’odio di genere, coinvolgendo sempre di più discorsi paralleli alla lotta contro l’omobilesbotransfobia come l’antirazzismo, il pacifismo – abbiamo visto quest’anno una forte impronta Pro-Pal – e il femminismo intersezionale.

“La stanza di Giovanni” di James Baldwin

James Baldwin, afroamericano originario di New York, è stato uno dei punti di riferimento di una narrativa – nonché di tantissimi lettori - che si affacciava al mondo LGBT con la voglia di inserirlo finalmente al centro della rappresentazione artistica. A 100 anni dalla nascita di Baldwin, la casa editrice Fandango ha ripubblicato alcune delle sue opere più importanti in una collana dedicata. Tra queste c’è un piccolo grande capolavoro: pubblicato per la prima volta nel 1956, "La stanza di Giovanni è un romanzo di sopraffina sensibilità, che ancora oggi riesce a sintonizzarsi con i sentimento di una gioventù alla ricerca di se stessa. Il protagonista è David, giovane newyorkese stanco della quotidianità grigia che lo imbriglia - “forse, come diciamo in America, volevo trovare me stesso. Questo è un modo di dire interessante […], sicuramente non significa ciò che dice ma tradisce il preoccupante sospetto che qualcosa sia finito nel posto sbagliato”. Sbarcato a Parigi alla ricerca di nuovi stimoli, David mette presto da parte il pensiero di Hella – la sua fidanzata, attualmente in pausa di riflessione in Spagna – quando si imbatte in Giovanni, un giovane affascinante e carismatico, decadente nella sua visione del mondo. Hella è la via di mattoni gialli, la strada predisposta per lui, il lavoro sicuro: una normale vita da americano medio. Viceversa, Giovanni è il bruciante entusiasmo giovanile, la tenerezza dell’affrontare l’ignoto disarmati, gli occhi rinforzati che trasformano uno stanzino in una reggia. Per scegliere tutto questo, però, ci vuole un coraggio da leoni.