Pasqua e Ponti: 545.000 italiani in viaggio all'estero con le agenzie di viaggio

Durante la Pasqua e i ponti primaverili gli italiani si preparano a partire in massa . Con la buona stagione, infatti, torna il desiderio di viaggiare e di visitare altri Paesi. Saranno ben 545.000 i vacanzieri italiani che sceglieranno una destinazione oltre confine , soprattutto in Europa , utilizzando i servizi delle agenzie di viaggio . Rispetto al 2024, nonostante l’ aumento dei prezzi dovuto all' inflazione e la complessità del periodo dal punto di vista geopolitico , il numero di viaggiatori cresce , con un aumento complessivo del 3,4% . Il 60% dei pacchetti venduti riguarda destinazioni estere . Le capitali europee sono sicuramente le più gettonate: Londra , Parigi , Berlino , Madrid e Atene sono quelle più apprezzate per il loro fascino storico e culturale , ma non solo: anche l' Egitto , il Mar Rosso , il Marocco e Capo Verde continuano a essere destinazioni ambite da chi cerca una combinazione di cultura e natura . Non solo il Medio Oriente rimane attrattivo con Emirati Arabi , Giordania , Turchia e Oman sempre più popolari. Infine, anche le Maldive , il Giappone e il Vietnam stanno facendo sognare i viaggiatori, con una crescente domanda di viaggi esotici . Nonostante la questione dazi, non sono mancate richieste anche per Stati Uniti , Canada e Messico .

Le esperienze più gettonate

Le tipologie di viaggio più richieste sono quelle che includono città d’arte, cercando esperienze che vanno oltre la semplice vacanza: pacchetti turistici con esperti locali, storici dell'arte o archeologi per scoprire in profondità la cultura dei luoghi visitati. Anche le crociere e i viaggi in località balneari stanno riscuotendo un grande successo, così come i viaggi su misura pensati per chi vuole personalizzare la propria esperienza in base a gusti e esigenze. "Gli italiani si rivolgono alle agenzie di viaggio per trovare soluzioni personalizzate – sostiene Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi - e consigli su proposte di viaggio che valorizzino l'esperienza culturale e di scoperta, ma anche per avere tutela e sicurezza nella scelta dei servizi prenotati e bypassare le complessità oggi imposte dalle norme previste per viaggiare in altri Paesi"





Agenzia di viaggio contro vacanza "fai da te"

Secondo quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, l'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, per organizzarsi le vacanze, gli italiani preferiscono rivolgersi alle agenzie di viaggio piuttosto che fare il “fai da te”. In più, gli italiani sembrano apprezzare la possibilità di affidarsi a professionisti per evitare sorprese e ottenere consigli su itinerari che mettano in risalto la parte culturale e storica di ogni destinazione.