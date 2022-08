STANDWITHSALMAN Le conseguenze dell’attentato a Salman Rushdie

Dalle 11 del mattino – le 17 italiane – di oggi, 19 agosto, si sta tenendo a New York un incontro tra amici, colleghi, scrittori e lettori dedicato alla condivisione di brani selezionati dalle opere di Rushdie, in segno di solidarietà.

STAND WITH SALMAN: DEFEND THE FREEDOM TO WRITE

A seguito dello sconvolgente attentato a Salman Rushdie, avvenuto lo scorso venerdì 12 agosto, la comunità internazionale si è mobilitata per gridare il proprio sdegno e sostegno: lo scrittore viene infatti celebrato nella giornata odierna come esempio di coraggio e come portavoce della libertà di espressione, diritto fondamentale che il mondo della letteratura difende e rappresenta. Tutto ciò accade a New York in queste ore. A mettere in piedi l’evento dedicato a Rushdie è PEN America, organizzazione no-profit dedicata alla difesa e alla celebrazione della libertà di espressione negli Stati Uniti e nel mondo, che difende gli scrittori perseguitati e promuove la cultura letteraria. In collaborazione con la New York Public Library e la Penguin Random House, presentato in partnership con House of SpeakEasy, PEN America ha organizzato una giornata di incontri tra scrittori, amici, colleghi e lettori, riuniti per condividere la lettura di alcuni estratti dalle opere dell’autore, principalmente noto a livello internazionale per romanzi come I figli della mezzanotte, La caduta dei Golden, ma soprattutto per I versi satanici. È possibile seguire l’evento attraverso un video in diretta su YouTube, il cui link è reperibile sulla pagina internet di PEN America. Questo il messaggio presente tra i dettagli dell’evento: “gli scrittori di tutto il mondo sono solidali con Salman Rushdie e celebrano i suoi straordinari risultati letterari, il coraggio imperterrito e l'instancabile difesa della libertà di espressione e della difficile situazione degli scrittori in pericolo di tutto il mondo”. Tra i partecipanti ci sono anche scrittori come Paul Auster (autore di Follie di Brooklyn, 4321) e Colum McCann (Questo bacio vada al mondo intero).