Nuove minacce da Mosca, le capitali europee potrebbero diventare potenziali obiettivi

La Russia ha abbastanza potenziale per rispondere al dispiegamento in Germania dal 2026 dei missili a lungo raggio americani. E' questo l’avvertimento lanciato da Mosca. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in un'intervista alla tv russa, ha parlato di una situazione "paradossale". "Gli Stati Uniti intendono schierare una varietà di missili di diversa gittata puntati sul nostro paese in Europa di conseguenza la Russia, che ha abbastanbza capacità di deterrenza rispetto a quei missili, ha designato le capitali europee come potenziali bersagli", ha detto Peskov. Intanto, si è appreso che l'Ucraina riceverà gli aerei da caccia F-16 questa estate ma in numero molto inferiore rispetto a quanto sperato da Kiev, secondo fonti della Nato citate dall'agenzia di stampa americana Bloomberg.