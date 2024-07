Justin Bieber in India: l'esibizione privata a Mumbai per 10 milioni di dollari Photo Credit: agenziafotogramma.it

Justin Bieber vola a Mumbai

All’alba del 5 luglio Justin Bieber vola da Los Angeles a Mumbai per partecipare a uno dei matrimoni dell’anno – se non il matrimonio dell’anno. Più precisamente, Bieber è stato contattato per esibirsi al sangeet - le celebrazioni pre-matrimoniali tipiche della cultura indiana – di Anant Ambani, figlio minore del multimilionario Mukesh Ambani - la decima persona più ricca al mondo, nonché uomo più ricco dell’Asia -, e Radhika Merchant, figlia dell’imprenditore Viren Merchant. I due si uniranno il matrimonio il 12 luglio. Le indiscrezioni parlano di un cachet di tutto rispetto: Bieber dovrebbe guadagnare ben 10 milioni di dollari per la sua performance.

L’evento privato rappresenta un parziale ritorno ai live per Bieber, sia per quanto riguarda l’India – l’ultima esibizione a Mumbai risale al lontano 2017 – sia più in generale. Nel 2022 era stato infatti costretto ad annullare il tour mondiale a causa dell’insorgenza della sindrome di Ramsay Hunt, rara patologia che gli aveva parzialmente paralizzato il viso. Nonostante un breve ritorno alle scene, Bieber si è tenuto abbastanza lontano dai riflettori sin da allora, lasciando un importante vuoto nel cuore dei suoi fan. La latitanza gli è stata di certo perdonata, almeno in parte, quando il 9 maggio ha annunciato assieme alla moglie Hailey di aspettare un bambino.