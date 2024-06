Harry Potter: venduta all’asta l’illustrazione della prima copertina a un prezzo record

Si è tenuta a New York, da Sotheby’s, l’asta che ha visto quattro sfidanti intenti ad accaparrarsi l’originale acquerello utilizzato nel 1997 come copertina del primo, fortunatissimo libro della saga di Harry Potter, “Harry Potter e la pietra filosofale”. L’illustrazione in oggetto è partita da una base d’asta di 600.000 dollari, che è salita fino a triplicare: il prezzo finale è di 1,9 milioni di dollari (1,7 milioni di euro). Secondo Sotheby’s è la più alta cifra mai raggiunta per un oggetto legato alla celebre saga.







L’illustrazione da due milioni di dollari

L’artista britannico che ha realizzato l’acquerello, il 23enne Thomas Taylor, è stato uno dei primi lettori del manoscritto di J. K. Rowling. L’opera ritrae il piccolo Harry davanti all’Hogwarts Express. Scelto come copertina del primo libro di Harry Potter nel 1997, è stato poi riutilizzato per una ristampa commemorativa l’anno scorso, in occasione dei 25 anni dalla prima pubblicazione, dalla casa editrice inglese Bloomsbury Publishing. Non è la prima volta che l’illustrazione viene messa all’asta: nel 2001, da Sotheby’s a Londra, era costata all’offerente la cifra molto più contenuta, ma comunque da record, di 85.750 sterline (107.000 dollari). Una cosa è certa: i fan più accaniti del mondo creato da Rowling non badano a spese. Basti pensare all’edizione rara del primo libro, “impreziosita” da alcuni errori ortografici, venduta all’asta a Edimburgo per la modica cifra di 53.000 euro. Un’altra prima edizione della Pietra filosofale, non più di un anno fa, in ottime condizioni e firmata dall’autrice era valsa 10.500 sterline.