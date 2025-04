Johnny Depp, primo film dopo il processo e cambio look

Capello color cadmio, occhio magnetico e una eleganza sfoggiata con la solita disinvoltura, Johnny Depp è tornato ad Hollywood e su Variety è stata pubblicato la prima foto ufficiale del film che lo vede coinvolto dopo tutte le beghe legali che lo hanno visto protagonista in questi anni a causa del divorzio con Amber Heard. Già qualche tempo fa si era diffusa la voce che la Disney era interessata ad un suo ritorno nei panni del capitano Jack Sparrow. Adesso però, il Pirata dei Caraibi interpreterà un personaggio enigmatico e misterioso.

JOHNNY DEPP, TRAMA DEL NUOVO FILM

Lionsgate ha annunciato l’inizio delle riprese di “Day Drinker”. La pellicola, diretta da Marc Webb – noto per 500 giorni insieme e il recente Biancaneve – riunisce Depp con Penélope Cruz per la quarta collaborazione, dopo aver condiviso il set in “Blow”, “Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare” e “Assassinio sull’Orient Express”. Al loro fianco, il cast vede coinvolti nomi come Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle.

Day Drinker segue le vicende di una barista impiegata su uno yacht di lusso, che incrocia la strada di un enigmatico passeggero, interpretato proprio da Johnny Depp. I due si trovano presto coinvolti con una figura criminale (Cruz), scoprendo connessioni sorprendenti che li uniscono.

“Sono elettrizzato all’idea di dare il via a questo progetto con Johnny, Madelyn, Penélope e un cast così straordinario,” ha dichiarato Webb. “Ci troviamo in una location spettacolare, con una squadra eccezionale e una storia intensa e avvincente da portare sullo schermo. Sarà un’avventura entusiasmante.”





IL CASO AMBER HEARD

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è stato una causa legale in cui Depp ha citato in giudizio Heard per diffamazione, accusandola di averlo diffamato con un articolo del 2018 in cui si definiva una "personalità pubblica che rappresenta l'abuso domestico". Heard ha contro-citato per danni, sostenendo che Depp l'avesse diffamata con dichiarazioni false. Il processo ha attirato grande attenzione mediatica e si è concluso con la vittoria di Depp, che ha ottenuto un risarcimento significativo.