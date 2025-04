Oggi il primo volo spaziale tutto al femminile: Katy Perry e altre cinque donne pronte a fare la storia

Oggi è una data storica: alle 15:30 ora italiana la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, la Blue Origin, lancerà la sua missione spaziale NS-31 con a bordo un equipaggio formato solo da donne. Un evento che non succedeva da più di 60 anni.

Un volo breve, ma simbolico

Il razzo New Shepard decollerà dal Texas, precisamente dal ranch privato di Blue Origin. In 11 minuti porterà le sei donne oltre la cosiddetta “linea di Kármán”, a circa 100 km di altezza, considerata il confine tra la Terra e lo spazio. La navetta arriverà in un punto dello spazio quasi privo della forza di gravità e vi rimarrà per circa 4 minuti. In quel momento, le passeggere inizieranno a fluttuare all'interno della navetta, come se non avessero peso. Poi il veicolo spaziale tornerà sulla Terra, atterrando dolcemente nel deserto del Texas.

Chi sono le sei protagoniste di questo volo?

Le donne che oggi voleranno nello spazio non sono astronaute professioniste, ma sono figure pubbliche e attiviste che rappresentano diversi mondi: musica, informazione, scienza, diritti civili e intrattenimento.

Chi ci sarà a bordo:

• Katy Perry – La famosissima cantante pop. Ha detto che è molto emozionata all'idea di andare nello spazio e spera che questo viaggio possa ispirare altre persone a inseguire i propri sogni.

• Lauren Sánchez – giornalista, pilota e compagna di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e suo futuro sposo. È stata lei a scegliere a guidare il gruppo di partecipanti.

• Gayle King – giornalista molto conosciuta negli Stati Uniti, è una delle conduttrici del programma televisivo “CBS Mornings”, una trasmissione del mattino che parla di notizie, attualità e cultura. È considerata una delle voci più importanti della TV americana.

• Aisha Bowe – ex ingegnera della NASA, oggi è un’imprenditrice nel campo della tecnologia. Si impegna molto per far conoscere le materie STEM (cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) ai giovani, per aiutarli a scoprire e a coltivare queste passioni.

• Amanda Nguyen – attivista per i diritti civili. Ha fondato Rise, un’organizzazione che si occupa di difendere i diritti delle persone che hanno subito violenze sessuali. Da bambina sognava di andare nello spazio, e ora sta realizzando quel sogno.

• Kerianne Flynn – produttrice di film e impegnata nel volontariato. Sostiene progetti sociali e iniziative che aiutano le donne ad avere più opportunità e fiducia in sé stesse.