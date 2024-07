Rita Ora a RTL 102.5: “Ai miei concerti non ci sono pregiudizi, la mia community viene ai miei show per vivere esperienze positive”

Rita Ora è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Federica Gentile e Luca Viscardi. Durante “W l’Italia”, l’artista britannica ha raccontato in diretta in radiovisione “Ask & You Shall Receive”, il suo nuovo singolo.

ASK & YOU SHALL RECEIVE: IL NUOVO SINGOLO DI RITA ORA

È uscito il 31 maggio “Ask & You Shall Receive”, il nuovo singolo di Rita Ora. Co-scritto con Raye e prodotto da German (Oliver Peterhof), il singolo è un brano estivo e contagioso intriso dello spirito del carpe diem.

«Ask & You Shall Receive è una canzone positiva e solare, che parla del mantra di chiedere e ricevere, di liberarsi e buttare fuori tutto. Quando la mia Community viene a un mio concerto, è un'esperienza positiva. Non ci sono pregiudizi, ma solo il desiderio di gioire insieme e godere di un momento positivo condiviso. Faccio il lavoro dei miei sogni, il migliore del mondo», racconta Rita Ora in W l’Italia.

Il video di accompagnamento, diretto da Dano Cerny e girato a Los Angeles, è ambientato in una lavanderia a gettoni aperta 24 ore su 24 e trae ispirazione dall'iconico spot pubblicitario dei Levis 501 del 1985 con Nick Kamen.

FILM E MUSICA

La carriera musicale multi-platino di Rita Ora le è valsa il plauso commerciale e della critica con 13 singoli nella Top 10 del Regno Unito e quattro singoli al numero uno nel Regno Unito. Cantante e attrice, Rita Ora è un’artista a tutto tondo. Durante l’intervista a RTL 102.5, l’artista britannica ha svelato:

«I film sono come un hobby, vorrei farne di più. Ho interpretato Queen of Hearts, in Descendants: The Rise of Red, una villain. È stato molto divertente, un film molto bello soprattutto per le famiglie e i bambini. Mi piace interpretare la parte della cattiva. Mi piacciono i film e la musica, cerco di dare il mio meglio. La musica è la mia anima, la mia grande passione, il mio primo amore. Il mio posto preferito per esibirmi è il pub di mio papà. Quando ero piccola, cantavo lì cover degli Abba e dei Bee Gees. La mia famiglia è molto importante per me».

I FAN ITALIANI

Durante l’intervista a W l’Italia, su RTL 102.5, Rita Ora ha espresso tutto il suo amore per l’Italia e per gli artisti italiani:

«Ho scoperto molti artisti italiani, ho appena ascoltato Elodie qui su RTL 102.5, ma mi piacerebbe duettare con tutti gli artisti italiani, qui c'è tanta energia e buona musica. Ho dei fan meravigliosi qui in Italia, tutte le volte che vengo riconosco i volti delle persone che mi seguono», conclude.