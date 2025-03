La rivelazione di Samuele Bersani: un tumore ai polmoni

Il cantautore bolognese Samuele Bersani, il 20 marzo, durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dopo aver tenuto per sé questa notizia per un po', ha deciso di parlare apertamente del suo stato di salute. L'artista ha finalmente rivelato ai suoi fan di aver avuto un tumore ai polmoni, una forma al primo stadio, che fortunatamente è stata diagnosticata in tempo. Bersani ha affermato: “[…] per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”. Ha aggiunto inoltre che è stato fondamentale affrontare la situazione con serenità, grazie alla tempestività della diagnosi.

Un messaggio di speranza per tutti

Il cantante ha colto l'occasione per condividere con il pubblico un concetto importante che ha imparato durante questa difficile esperienza: "Non bisogna avere paura della prevenzione" ha detto Bersani e ha incoraggiato tutti a non sottovalutare l'importanza di effettuare gli esami medici, anche quelli di controllo. “Abbiamo dentro una forza più grande di quella che pensiamo”, ha aggiunto. Parole accolte da un lunghissimo applauso del pubblico, dimostrando un grande affetto per l'artista e per il suo coraggio nel condividere la sua storia.