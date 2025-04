The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Prato

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Prato, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Sto per atterrare su Prato. Gli ultimi piani di volo hanno girato tra Milano, Vercelli e Bergamo e giustamente adesso faremo un atterraggio di fortuna perché ancora non abbiamo trovato la pista, ma andrà tutto bene. Si avvicina la Pasqua e io non mangio agnello da quando sono bambino però pasta e dolci vari vanno bene. L’uovo di cioccolato mi piace molto, fondente, anche senza sorpresa perché già l’uovo stesso è una sorpresa». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Innanzitutto è strano, soprattutto per una persona come me che ha come elemento principale della personalità l’introversione, o almeno finché sono stato un giovanotto. Avere una qualche influenza su qualcun altro è davvero curioso e bizzarro. Io d’altronde faccio questo mestiere per caso, perché non ho nessuna tradizione nella cerchia familiare di artisti. Da ragazzino non scrivevo messaggi, pensieri, diari e da quando ho cominciato a scrivere più che altro canzoni come compositore, l’ho fatto raccontando delle cose personali. Gli artisti sono creature imperfette e per perfezionarsi si esibiscono, anche se ci si rivolge poi agli altri per divertirli, commuoverli e affascinarli. È una responsabilità grande essere un riferimento o addirittura un esempio o un idolo per qualcuno. Io comunque cerco di non pensarci, mi sembra già buono come rapporto il fatto di trovarci ogni tanto e sapere che ne è valsa la pena» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista quali emozioni suscita la consapevolezza di sapere che le sue canzoni hanno un impatto nelle vite dei suoi fan. Un altro ascoltatore, invece, chiede a Claudio Baglioni se è stato più determinante per la sua carriera il viaggio in Sud America o quello nell’est Europa: «Sono viaggi che ho fatto i due condizioni diverse. Quello in Sud America ero già un po’ affermato perché avevo alle spalle 5 o 6 album di successo ed era un viaggio organizzato dalla mia casa discografica di allora per fare un lancio in tutto il latino America e dopo che io avevo ottenuto tre primi posti nelle classifiche spagnole. Il viaggio fu tra Brasile, Argentina, Perù, Brasile e Messico ed è durato poco più di due mesi. In quell’occasione ho fatto anche un viaggio parallelo perché scrivevo una sorta di diario settimanale per un periodico e ho preso diversi temi in esame, come il Carnevale in Brasile, la storia degli italiani in Argentina, la bellezza femminile in Venezuela e in Messico dal fascino delle civiltà pre-colombiane. L’altro viaggio, in Est Europa, l’ho fatto da non affermato. Questo fu un tour tra la Cecoslovacchia, la ex Jugoslavia, Ungheria ma più che altro in Polonia perché avevo vinto il premio della critica di un festival internazionale che si tenne in Polonia».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

