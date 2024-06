Taylor Swift arriva a Londra, l’omaggio della banda militare britannica

La popstar americana è arrivata nel Regno Unito per i tre show che, fino al 23 giugno, infiammeranno lo stadio londinese di Wembley. Ad omaggiarla ci ha pensato la banda militare di Buckingham Palace, che ha suonato la sua hit “Shake It Off”.

TAYLOR SWIFT, LA SUA SHAKE IT OFF A BUCKINGHAM PALACE

Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram della Royal Family: “Can’t stop, won’t stop grooving”, hanno scritto citando un verso della popolare “Shake It Off”, traccia estratta dall’album di Taylor Swift “1989”. Uno strappo alla regola che ha entusiasmato chi in quel momento si trovava nei pressi di Buckingham Palace: al cambio della guardia di questa mattina, la banda militare inglese ha iniziato ha suonare il brano uscito nel 2014 – poi riproposto nella “Taylor’s Version” uscita lo scorso ottobre – dal secondo verso fino al ritornello. Il gesto non sarebbe altro che un caloroso benvenuto per la star dei record, che da questa sera e per i prossimi due giorni sarà impegnata con il suo “Eras Tour” al Webley Stadium di Londra, dove solo questa sera sono attese 90mila persone.

L’ERAS TOUR ARRIVA A LONDRA

Gli Swifties hanno iniziato a mettersi in fila fuori dallo stadio londinese già da ieri, in attesa delle oltre tre ore di concerto della loro beniamina, che il 13 e e il 14 luglio farà tappa a Milano con le date previste a San Siro. Intanto Swift ha unito le forze con Gracie Abrams - giovane cantautrice statunitense che aveva aperto alcuni dei concerti dell’Eras Tour - nel singolo “us.”, scritto dalle due con insieme ai fidati collaboratori di Taylor, Jack Antonoff e Aaron Dressner dei National. Il brano è tra i dodici che compongono “The Secret Of Us”, secondo disco dell’artista nominata Best News Artist gli ultimi Grammy Awards, uscito oggi.