Omar Pedrini in coma per 4 giorni: "Adesso riabilitazione per rimettermi in forma" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Omar Pedrini ha raccontato di essere stato in coma per quattro giorni.

Il cantante bresciano lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram, con tanto di scatto fotografico dal suo letto di ospedale.

L'ex leader dei Timoria ha ricostruito quanto gli è accaduto recentemente dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico legato ai suoi noti problemi di cuore, previsto per il 19 marzo.





Il racconto di Omar Pedrini

A seguito dell'operazione, è stato tenuto sotto osservazione in coma farmacologico per quattro giorni:

"Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata".





Una volta svegliatosi, Pedrini ha chiesto aggiornamenti sui principali fatti di attualità e su alcuni suoi cari:

"Ho chiesto lumi sui giorni che avevo perso tipo il risultato dell’Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese degli Skiantos e già che c’ero del compleanno di mia moglie Veronica Scalia e ovviamente di quando sarei tornato “su” in camerata".





Le preghiere di Omar Pedrini





Il rocker spiega di essere rientrato in camera proprio oggi: "Da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma. E sono in tempo per vedere il mio “povero” Brescia e la mia grande Ducati. Dai telegiornali (non riesco ancora a leggere scusatemi) vedo che la situazione internazionale è sempre peggiore, l’uomo è cattivo e per fortuna Papa Francesco è uscito dall’ospedale. Prego 🙏 E no, non mi chiuderò in bagno lo giuro Ps Ora potete chiamarmi .. Comar!".









"Non ho mai avuto paura di morire"

Intervistato qualche mese fa dal sito Fanpage, Pedrini rispose così quando gli chiesero se abbia mai avuto paura di morire.





"Non l'ho mai avuta. Il pensiero di morire l'ho avuto durante il periodo del Covid, non per il virus ma perché, come cardiopatico, non potevi andare in ospedale. Io ho aspettato un anno, prima di essere operato. Mi operano e va male l'operazione. Lì ho pensato di "andarmene". Io, ogni giorno, quando apro gli occhi, sono grato alla vita e l'attenzione agli ultimi è una cosa che è dentro di me. Se mi hanno salvato la vita – mi sono detto – non è solo per stare sul palcoscenico, ma è perché devo restituire in qualche modo la fortuna che ho avuto. La mia paura è stata, davvero, di non potere cantare più. Non mi tornava più la voce. È tornata, flebile e acuta, dopo 12 giorni. Lì ho capito che la mia morte è vivere senza la musica".