Emma Bonino in terapia intensiva per una crisi respiratoria, è ricoverata al Santo Spirito di Roma

Un momento critico pe r Emma Bonino, 77 anni, ricoverata in centro Roma, in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito, per insufficienza respiratoria . L’ingresso nel nosocomio è avvenuto ieri sera a tarda ora. Secondo le informazioni più recenti è vigile . Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore microcitoma polmonare . Tumore molto aggressivo, ad alta capacità di produrre metastasi Dopo otto anni di lotta contro la malattia, nel 2023 aveva annunciato la conclusione delle terapie Poi nell’ottobre del 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. Dimessa dopo una settimana, il 5 novembre aveva ricevuto a sorpresa la visita d i Papa Francesco.

Una vita in prima linea

Iscritta al Partito radicale dal 1975, ha svolto un ruolo di primo piano nelle campagne per la liberalizzazione dell’aborto e contro il nucleare, realizzate mediante la propaganda referendaria e la disobbedienza civile. Negli anni seguenti ha promosso numerose iniziative, alcune riuscite. per la liberalizzazione delle droghe leggere e la distribuzione controllata di eroina mentre, sul piano internazionale, si è impegnata nella difesa dei diritti civili e politici, per l’abolizione della pena di morte e contro la fame nel mondo. Deputata europea, con una lista che portava il suo nome, nominata ministra per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee nel governo Prodi. Alle elezioni politiche del 2008 si è candidata nelle liste del Partito democratico ed è stata eletta senatrice, divenendo vicepresidente del Senato. Tra il 2013 e il 2014 è stata nuovamente ministra, nominata da Enrico Letta agli Esteri nel governo di larghe intese.







In attesa del bollettino medico

Dopo nuovi accertamenti ci sarà un bollettino medico, fonti di più Europa si dicono fiduciose di un miglioramento delle sue condizioni. Nel frattempo è' stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri. Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia. Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili ed è sempre stata vigile".



