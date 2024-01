Epstein, desecreati i nomi di oltre 150 contatti legati al suo caso. Tra questi Bill Clinton, Michael Jackson e Stephen Hawking

Documenti contenenti oltre 150 nomi di persone associate a Jeffrey Epstein, il finanziere suicidatosi in cella a New York nel 2019 mentre aspettava il processo per traffico sessuale di minorenni, sono stati desecretati ieri dalla giudice di New York Loretta Preska. Nella lista compaiono gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump, l’astrofisico Stephen Hawking, il Re del Pop Michael Jackson e il principe Andrea.

CASO EPSTEIN, CHI SONO GLI OLTRE 150 CONTATTI

Nessuna rivelazione bomba: la maggior parte dei nomi contenuti nei documenti pubblicati ieri erano già stati identificati dai media o nel processo penale di Ghislaine Maxwell, fidanzata e complice di Epstein. Non si tratta di una lista di clienti, ma gli oltre 150 personaggi citati potrebbero gettare nuova luce sulla rete di traffico sessuale gestita dal finanziere. L’elenco contiene infatti sia persone accusate di atti illeciti sia chi ha formulato le accuse, ma anche persone che avrebbero visitato la sua casa o che sarebbero salite sull’aereo privato di Epstein. Rimarranno invece oscurati i nominativi di chi all’epoca dei fatti era minorenne.