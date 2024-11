Esecutivo, la premier Meloni da Budapest: “Sto male, ma non ho particolari diritti sindacali e lavoro”

Oltre 40 capi di Stato e di governo riuniti nello stadio di calcio della nazionale ungherese, la Puskas Arena: ha avuto inizio a Budapest la quinta riunione della Comunità Politica europea, alla quale partecipa anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Orban

Padrone di casa Viktor Orban, che ha accolto i suoi colleghi prima di prendere la parola alla sessione Plenaria della riunione che raccoglie i 27 Paesi dell'Ue e i Paesi dell'orbita europea, a cominciare da chi, come l'Ucraina, la Moldavia o i Balcani Occidentali, ha intrapreso la strada per aderire all'Ue. La Comunità Politica europea è un format concepito dalla presidenza francese nel marzo 2022, con la dichiarazione di Versailles. Si configura, innanzitutto, come una risposta politica all'invasione della Russia sull'Ucraina ma, con il passare degli anni è divenuta anche una piattaforma per agevolare incontri bilaterali e multilaterali.

I leader

A Budapest, tra gli altri, sono presenti il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, il premier britannico Keir Starmer, la appena confermata presidente moldava Maia Sandu, il presidente serbo Alexandr Vucic, il premier albanese Edi Rama, che ospiterà la sesta edizione della riunione. Tra i leader Ue manca Pedro Sanchez, per via delle alluvioni che hanno devastato la Spagna. Atteso, invece, il cancellerie Olaf Scholz. I temi principali sul tavolo - ci saranno divisioni in panel - sono migranti e sicurezza economica.

Meloni

E proprio da Budapest la presidente del Consiglio ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Difatti, come sta la premier Giorgia Meloni dopo l’influenza che l’ha costretta a rinviare l’appuntamento con i sindacati a palazzo Chigi per discutere della manovra economica? Se lo sono chiesti i conduttori di un ‘Un giorno da pecora’ Giorgio Lauro e Geppi Cucciari i quali, approfittando della presenza in trasmissione del presidente della Commissione finanze della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, hanno tentato di indagare sulle condizioni di salute della presidente del Consiglio. “Le scriviamo, vediamo se risponde”, ha affermato quindi Osnato leggendo in diretta il messaggino inviato alla leader del partito di via della Scrofa: “Sono stato costretto da quelli di ‘Un giorno da pecora’ a chiederti come stai”. Pochi minuti ed ecco arrivare la risposta della Meloni, sempre letta in diretta dal deputato: “Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro”. La premier è arrivata questa mattina in Ungheria per partecipare oggi al vertice della Comunità politica europea (Cpe) e domani alla riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio Europeo.