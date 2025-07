Estate in viaggio con cani e gatti, i consigli per una vacanza sicura

Da qualche anno è cambiato il modo in cui chi possiede cane o gatto vive le vacanze. Fino a una decina di anni fa la domanda da porsi era quale fosse la pensione dove lasciare il proprio animale da affezione. Oggi, fortunatamente non è più così. Cane o gatto sono considerati a tutti gli effetti membri della famiglia e chi programma un viaggio, lo fa pensando proprio ai propri amici pelosi. Sono sempre di più le strutture che accettano cani e gatti, ed anche al ristorante è sdoganato l’ingresso a loro. Anche in spiaggia. Ne esistono di pet friendly in tutte le regioni. Prima di partire, però, è bene informarsi e valutare le modalità di trasporto più adatte a loro.





Le strutture

La prima regola è quella di verificare che la struttura scelta sia davvero attrezzata per accogliere animali. Non basta ammettere la loro presenza, servono servizi adatti a cani e gatti e spazi adeguati. Da hotel o campeggi che mettono a disposizione aree recintate, spazi ombreggiati, punti d’acqua, ma anche soluzioni alle specifiche esigenze dell’animale. Se la destinazione, invece, è il mare, l’importante è informarsi sulla presenza di spiagge attrezzate per i cani. Attenzione anche alla presenza di zone d’ombra, accessi facilitati e passatoie per evitare le ustioni da sabbia calda.





Mezzi di trasporto

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto per raggiungere la località di villeggiatura, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha stilato un vademecum utile. Per i chi viaggia in treno, attenzione ai cani soprattutto quelli di taglia media o grande che devono avere la museruola e il biglietto. Trasportino invece, per i gatti. Ogni compagnia ha le sue regole. Per chi viaggia in aereo, gli animali sotto gli 8 chilogrammi, incluso trasportino, possono viaggiare in cabina. Gli altri dovranno essere imbarcati in stiva. Anche in questo caso ogni compagnia ha le proprie condizioni. Per i viaggi in nave, generalmente i cani possono viaggiare sul ponte o in cabina. Non ci sono restrizioni particolari per gli animali da affezione. Infine l’automobile. Anche in questo caso cani e gatti devono viaggiare in trasportini omologati oppure con la cintura di sicurezza apposita. Evitate di lasciare il finestrino abbassato, il rischio è di otiti e irritazioni oculari. Se c’è un rischio di colpi di calore, evitate di lasciare l’animale da solo in auto. Inoltre è bene pianificare soste in aree di servizio attrezzate con dog park, per consentire al cane di sgranchirsi e idratarsi.





Quali documenti

Scelto l’albergo, pianificato il viaggio, non dimenticate di portare con voi cibo e accessori e soprattutto i documento: Dall’iscrizione all’anagrafe canina al libretto sanitario aggiornato. Per chi viaggia all’estero serve il passaporto per animali. Inoltre il microchip deve essere funzionante e leggibile e un collare con medaglietta identificativa, guinzaglio e pettorina. Sempre prima della partenza è meglio una visita dal veterinario per un controllo generale e per ricevere eventuali indicazioni su parassiti, vaccinazioni o esigenze specifiche legate al clima o alla destinazione.