Eurovision Song Contest 2025: la seconda semifinale si avvicina

Dopo la vittoria di Nemo con il brano “The Code” nel 2024, la sessantanovesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è aperta ieri sera alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, e ha già conquistato tutto il pubblico europeo. Lo slogan di quest’anno, “Welcome home” affiancato allo storico “United by music”, vuole evidenziare il ritorno “a casa” della competizione: infatti, la primissima edizione dell’Eurovision Song Contest si tenne nel 1956, proprio in Svizzera. Alla conduzione dell’edizione 2025, l’attrice e presentatrice svizzero-statunitense Hazel Brugger e la cantante svizzera Sandra Stunder, affiancate, solo per la finale, dalla conduttrice svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker. La competizione, suddivisa in tre serate, viene raccontata e commentata all’Italia da Gabriele Corsi, conduttore e comico italiano, e Big Mama, rapper e cantautrice italiana. Nella serata finale, sarà presente anche Topo Gigio, al quale è stato affidato il compito di annunciare i punti assegnati dalla nostra nazione alle altre.





LE TRE SERATE

Nel corso della prima semifinale, tenutasi ieri sera, si sono esibiti quindici cantanti, tra cui Lucio Corsi, per l’Italia, e Gabry Ponte, per San Marino. Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina sono i dieci paesi che si sono aggiudicati un posto per la finale. Domani, nel corso della seconda serata, altri 16 concorrenti saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 e i primi dieci di questi verranno selezionati per accedere alla finale. Ai venti concorrenti selezionati nelle due semifinali, che concorrono per la vittoria nella serata finale del 17 maggio, si aggiungono la Svizzera, in quanto Paese ospitante dell’edizione 2025, e i “Big Five”: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna sono i Paesi fondatori che contribuiscono maggiormente all'evento e che quindi godono di un posto garantito in finale, senza dover passare dalle selezioni preliminari.





IL REGOLAMENTO

Il regolamento ufficiale dell’Eurovision Song Contest prevede alcune regole fondamentali. In primo luogo, la canzone presentata da ogni Paese deve essere inedita e originale, non deve essere stata pubblicata prima del 1° settembre dell’anno precedente la competizione e deve avere una durata massima di 3 minuti. Non ci sono vincoli linguistici, ma il brano non deve contenere riferimenti politici, discriminatori, offensivi o legati a pubblicità. La performance deve essere live, con eventuali basi musicali preregistrate ma nessuno strumento può essere suonato live, e non possono esserci più di sei persone sul palco. Inoltre, gli artisti devono avere almeno 16 anni entro la data della finale. Quest'anno è stata introdotta una nuova regola dalla European Broadcasting Union, l’associazione di emittenti televisive che organizza la competizione, che consente agli artisti di esporre solo la bandiera del proprio paese, mentre il pubblico può mostrare qualsiasi bandiera consentita dalla legge svizzera.





COME FUNZIONANO LE VOTAZIONI

Ogni paese partecipante assegna due tipologie di voti: uno da una giuria di cinque esperti musicali, come cantanti, critici o produttori, e l'altro tramite televoto del pubblico, tramite app, SMS, telefono o sito web ufficiale, per un massimo di venti voti per artista. Dal 2023, il televoto è aperto anche a spettatori provenienti da Paesi non partecipanti e i voti vengono conteggiati come se provenissero da un paese aggiuntivo. Non è consentito votare per il proprio paese.