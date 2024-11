Eva Longoria lascia gli Stati Uniti: "Paese distopico, con Trump l'America sarà un luogo da paura" Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'attrice 49enne, convinta sostenitrice di Kamala Harris, annuncia il trasferimento della sua famiglia tra la Spagna e il Messico

Eva Longoria ha lasciato gli Stati Uniti perché sono diventati "un Paese distopico" e con marito e figlio divide il suo tempo tra Spagna e Messico. Lo ha annunciato l'attrice in un'intervista alla rivista Marie Claire. Eva Longoria: "Ansia e tristezza per gli americani che non possono andarsene" La celebre Gabrielle Solis della serie TV Desperate Housewives ha spiegato: "Ho passato negli Usa la mia intera vita adulta. Ma anche prima della pandemia le cose erano cominciate a cambiare. Il clima era diverso. Poi è arrivato il Covid. Siano i senzatetto in strada o le tasse, penso che questo capitolo della mia vita sia finito". L'attrice ha riconosciuto di essere "privilegiata" per poter prendere la decisione di andarsene. Alla luce di questa consapevolezza, ha aggiunto: "Posso fuggire e andare da qualche parte. La maggior parte degli americani non è così fortunata. Loro resteranno bloccati in questo paese distopico, e la mia ansia e tristezza sono per loro". L'attacco di Eva Longoria a Donald Trump Rispetto alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, ecco il punto di vista della 49enne, che negli scorsi mesi ha sostenuto pubblicamente Kamala Harris e il suo vice Tim Walz, facendo campagna per loro: "La parte scioccante non è tanto che ha vinto. È che un criminale condannato che sputa tanto odio possa occupare la poltrona più importante del Paese. Se manterrà le promesse, l'America sarà un luogo da paura". La nomina no vax di Trump A proposito di Trump, dopo la nomina da parte del presidente eletto del no vax Robert F. Kennedy Jr. come segretario alla Sanità, le azioni dei produttori di vaccini sono crollate. In particolare le azioni di Moderna hanno chiuso in ribasso di oltre il 5%, quelle di Novavax sono scese di oltre il 7% e le azioni di Pfizer hanno perso oltre il 2%. Le azioni di BioNTech, la casa farmaceutica tedesca che ha contribuito a sviluppare un vaccino contro il Covid con Pfizer, ha registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk, che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini, ha chiuso in ribasso di circa il 2%.

Donald Trump Eva Longoria

